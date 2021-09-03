Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

22 сентября в миланском Palazzo Visconti пройдет фестиваль-колаборация моды и искусств WATA Emerging Talents. Впервые в истории официальная программа одной из самых влиятельных в Италии платформ Emerging Talents Milan будет включать «День российской моды», призванный поддержать талантливых дизайнеров, чье творчество идейно направлено на сохранение традиций и популяризацию культуры и искусства нашей страны. Коллекции от кутюр российских дизайнеров продемонстрируют как перед представителями мировой прессы, аккредитованными на Миланской неделе моды, так и перед признанным во всем мире fashion-сообществом. Организаторами выступили информационно-образовательный проект World Art Tutor Agency (WATA), Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) и независимое международное агентство Emerging Talent Milan.

Первая в России магистратура в сфере Fashion Tech будет презентована на фестивале в Милане. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Одним из событий фестиваля станет презентация первой в России магистратуры в области Fashion Tech, которая стартует в этом году на базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Как рассказала идеолог и куратор проекта из команды СПбГУПТД, основатель бюро Fash.In Полина Железникова, запуск программы обусловлен, прежде всего, трансформацией fashion-индустрии посредством цифровизации, необходимостью кадров, способных внедрить технологии на предприятия модной отрасли, тогда как сама отрасль нуждается в новых специалистах, решениях и стартапах на стыке моды и инноваций.

Старт программы прокомментировал ректор СПбГУПТД, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов:

- Тот факт, что мы презентуем магистратуру Fashion Tech в Милане, в первую очередь говорит об актуальности принимаемых нами решений в сторону расширения цифровой экосистемы индустрии моды. То, что мы сегодня предлагаем для наращивания российского кадрового потенциала вызывают интерес и зарубежом. Университет промышленных технологий и дизайна занимает нишу по развитию цифровой моды и цифрового дизайна в регионе сегодня, в целом это стратегические шаги по совершенствованию креативной отрасли в стране в целом, а делать их нужно, наполняя смыслом, демонстрируя миру понятную, наполненную образами и теплотой, русскую культуру. В числе претендентов на то, чтобы представить Россию в финале WATA Emerging Talents, фигурирует и выпускница СПбГУПТД, одна из лучших молодых дизайнеров мира, Ольга Малярова. Её коллекции, безусловно, наполнены этим смыслом. Это та культура, та аутентичность, с которой мы должны знакомить мир.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В рамках фестиваля СПбГУПТД запустил информационно-образовательную площадку Wata-Fest.com, призванную продемонстрировать широкой аудитории актуальность взаимосвязей культурных традиций, исторического опыта и творческого начала. Сейчас на платформе происходит народное онлайн-голосование. Его результаты, а также мнение российских деятелей образования и культуры, среди которых легендарный галерист Марина Гисич, директор Московского музея дизайна Александра Санькова, художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов (арт-группа Recycle Group, известные своей коллаборацией с французским Домом DIOR) определят шесть победителей. Их имена будут объявлены 15 сентября, а уже через неделю – 22 сентября 2021 года – они представят Россию на грандиозном финале миланском Palazzo Visconti.