Биржевой мост уходит на реставрацию. Эксперты предложили лучшие пути объезда будущих пробок

С 1 октября 2021 года Биржевой мост закрывают на масштабную реконструкцию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Добраться с Васильевского острова на Петроградскую сторону и обратно станет сложнее. С 1 октября 2021 года Биржевой мост закрывают на масштабную реконструкцию, которая продлится более двух лет. В связи с работами планируется закрыть не только движение наземного транспорта, но и навигацию по Малой Неве. Правда, ограничения будут временными - навигацию обещают восстановить уже будущей весной, а рабочее движение наземного транспорта - до конца 2022 года.

В пресс-службе «Мостотреста» «Комсомолке» объяснили, что пока не могут поделиться графиком и планами работ. Этим, по словам представителя, организации, во всю занимаются подрядчики.

- Реконструкция подразумевает ремонт береговых и промежуточных опор, разводных и стационарных пролетных строений и замену оборудования. На смену электрическому разводному механизму придет гидравлический. Затем участки моста, скорее всего, будут вводить в эксплуатацию поэтапно, - рассказали в «Мостотресте».

«Комсомолка» также связалась с подрядчиком АО ПО «Возрождение», который сообщил, что объезд на время реконструкции переправы организуют через недавно отремонтированный Тучков мост.

- Мы начнем с устройства временной опоры в русле Малой Невы и демонтажа плит проезжей части, механизмов, противовеса, перил, опор уличного освещения, контактных сетей и других элементов моста, - пояснили в «Возрождении».

Рабочим предстоит также демонтировать плиты проезжей части переправы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отметим, что Биржевой мост оборудован уникальным разводным механизмом, которому нет аналогов в мире. Оба крыла, приподнявшись на 15 сантиметров, немного откатываются назад, что позволяет существенно снизить нагрузку на конструкции,

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- У нас половина водителей не смотрит в навигатор, а значит о ремонте моста или пробках они будут узнавать только на месте. Поэтому затор можно устроить, где угодно. Самым подходящим вариантом объезда я считаю Тучков мост, ведь Троицкий у нас довольно проблемный в плане пробок.