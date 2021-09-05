Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов: «Расстраиваюсь, когда прогнозы не сбываются»

Александр Колесов работает синоптиком в Петербурге 30 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский климат — притча во языцех для всей страны. Дожди, туманы, холод, влажность… Ну, вы в курсе. А еще говорят, что город на Неве в будущем станет тропиками. Правда, кто-то уверен в том, что его вовсе затопит. Что на самом деле происходит с погодой – откуда такое аномально жаркое лето? И какой теперь ждать зимы? «Комсомолка» поговорила с главным синоптиком Санкт-Петербурга Александром Колесовым.

«КОМПЬЮТЕР НЕ ДУМАЕТ ЗА НАС»

- Александр Михайлович, метеослужба в Петербурге основана в 1846 году. Одна из первых в России?

- Даже больше - первой. Наша служба стала самой передовой, да и вообще в Петербурге зарождалась вся гидрометслужба России и мира. Тогда она называлась Главная физическая обсерватория. Первый директор Адольф Купфеп предложил, чтобы все метеостанции во всем мире наблюдали погоду в одно время, одинаковыми приборами. Были написаны методички, создана система. Сейчас на любой метеостанции каждые три часа человек выходит на улицу и наблюдает, потом составляет сводку и рассылает в центр.

- Работа синоптика стала проще благодаря компьютеру. Значит ли, что скоро машина сможет заменить человека и сама предсказывать погоду?

- Приборы измеряют давление, ветер, облака, а компьютер передает данные на метеостанции, и только после этого в игру вступает синоптик. Наша основная задача понять, к примеру, как циклон над Балтийским морем изменит нашу погоду. Компьютер не думает за нас, он проводит механические расчеты.

Сейчас синоптики получают моментально данные и могут быстро прогнозировать погоду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сколько раз в день синоптик смотрит в окно, чтобы понять, сбылся ли прогноз?

- Синоптику не нужно смотреть в окно, чтобы оценить свой прогноз. Мы свои прогнозы оцениваем только по метеостанциям. Если они зафиксировали дождь или грозу, значит, это официальная информация. Например, у вас что-то случилось, грушу градом побило, вы пришли к нам за справкой. Если наши метеостанции это явление не зафиксировали, мы не можем об этом заявлять. Но иногда нам разрешено использовать данные, которые не зафиксировали наши локаторы. Бывает так, что расстояние между станциями может достигать 60 километров, там можно даже смерч потерять. В таких случаях используем спутниковые снимки и другие приборы.

ЗА НЕТОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ ДАЖЕ В СУД ПОДАЮТ!

- Долгосрочные прогнозы - это все-таки реальность? Насколько они точные?

- Гидрометцентр делает долгосрочный прогноз на сезон, на шесть месяцев. У нас в Петербурге этим тоже занимается специальный человек. А синоптики составляют прогноз на семь-десять дней, но самый точный – на три дня. Остальное сложно предугадать, потому что атмосфера постоянно меняется.

- Какая точность прогноза сейчас?

- У нас годовая оценка 96%. Синоптикам в Петербурге приходится нелегко. У нас Финский залив с одной стороны, половина города стоит на акватории Невской губы, рядом огромное Ладожское озеро, которое на нас влияет при определенных направлениях ветра.

- Но вас все равно обвиняют в ошибочных прогнозах…

- Люди начинают нас ругать, мол, вы дождь не передавали, а он был. По их мнению, такой прогноз уже неправильный. Но чтобы оценить наш прогноз, надо учесть много параметров: осадки, температуру, опасные явления, ветер. Если не оправдались одни осадки, то точность уже 75%.

- А вы сами расстраиваетесь, если прогноз не сбылся?

- А как же не расстраиваться?! Но ты понимаешь, что не мог ничего сделать. Мы просто так ничего не скажем, мы ведь анализируем огромное количество информации! Но природа есть природа. Люди этого не понимают, пишут жалобы на нас, даже в суд бегут.

Петербург, по мнению синоптиков, не самый дождливый город. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Петербург называют самым дождливым городом в России, а то и в мире, также самым мрачным городом без солнца.

- Это неправда. В нашем регионе наиболее дождливый Калининград, в Москве осадков больше, чем у нас. Владивосток в два раза больше заливает. Но есть один нюанс. Петербург стоит на дороге циклонов, поэтому мы прикрыты облаками. Хотя и солнце тоже есть. За 92 лета, 89 дней светит солнце. Этот год уже побил рекорды, солнце светило 350 часов! Но и в целом по количеству солнца все не так плохо нас можно сравнивать с Судаком. Но из-за постоянного ветра холод, конечно, переносится иначе. Хотя в Англии и Норвегии все еще хуже – именно там все циклоны. Так что наш ветер 15 метров в секунды ничто по сравнению с ними.

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ СМЕРЧИ У НАС ВОЗМОЖНЫ

- Это лето признано самым теплым больше чем за 100 лет.

- Самым жарким за 280 лет. Но наше жаркое лето сложилось за счет июня и июля. Август нас подвел.

- Может ли Петербург такими темпами превратиться в тропики, ведь глобальное потепление?

- Оно здесь ни при чем. Первые месяцы лета над нами был блокирующий антициклон. Он настолько мощный, что не пускал к нам никакие циклонические образования с более прохладной погодой. Это все уходило на Баренцево море на Север или на Юг через Европу и на Черное море. Вот поэтому там все заливало дождями. Якутия тоже страдала от засухи и жары из-за блокирующего антициклона. Ученые и синоптики до сих пор не знают, почему этот циклон стоял на одном месте.

- Снега тоже стало мало, зимы стали европейскими что ли…

- Я сам давно не катался на лыжах. В 70-х я всю школу пробегал на лыжах в Парке Победы, были сугробы. Сейчас в городе такое невозможно. Но на самом деле снега много. В том же 2009 году в декабре нас засыпало снегом, к марту мы побили рекорды. Вообще зима у нас должна наступать с 1 ноября, но сейчас из-за глобального потепления она приходит намного позднее. Даже наши наводнения в Петербурге начали отодвигаться с октября к декабрю.

- В этом году не раз замечали пылевые смерчи. Насколько это необычно?

- Смерчей у нас не было. Пылевые бури, которые мы видели с парке 300-летия Петербурга, это все чушь. Любой ветер больше 10 метров в секунду поднимет песок. Еще у КАДа видели якобы смерч, но мне кажется, что это был столб дыма. Ничего подобного мы не фиксировали. Маленьких хвостики над Финским заливом зарождаются чуть ли не каждый год. У нас не как в Америке, более спокойная ситуация. Самый последний разрушающий смерч был в 2010 году - 28 июля он пришел от Нижегородской области и вышел через Ладогу на Сосново. Лес там до сих пор лежит.

- А какие природные катастрофы могут грозить Петербургу?

- Я больше боюсь вот такого «сосновского» смерча. Такое возможно. Но самое страшное, что его, по сути, не спрогнозируешь, можно только увидеть, кода он уже появился и можно следить, куда он направляется. Дождями, как в Крыму, нас не зальет, у нас ровная поверхность. Половодья нам тоже не страшны, весь снег уходит в Неву. От наводнения защищает дамба.

Метеослужба Петербурга одна из самых первых в стране и в мире. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Можно уже давать прогнозы на ближайшую зиму?

- Предположений пока нет. Гидрометцентр России составляет в октябре прогноз на отопительный период. Но точность его 50 на 50. Нам вообще это лето прогнозировали прохладным. Предсказать на такой длительный период не может никто. Погода непредсказуемая и сложная!

О ЛИЧНОМ

- Когда вы собираетесь поехать за город, где вы смотрите погоду? Используете приложения в телефонах?

- Я всегда смотрю заранее на сайтах Гидрометслужбы. У меня в телефоне открыты все основные сайты, есть закрытые ресурсы, есть доступные. Но даже имея открытые источники, главное правильно их прочитать. Я как синоптик умею это делать и понимаю, где будет дождь. Утром всегда знаю, успею ли добежать до офиса без зонта. Но приходится смотреть постоянно, ведь, как уже сказал, погода меняется постоянно. А приложениями в телефонах не пользуюсь.

- Александр Михайлович, вы работаете здесь 30 лет. Чем помимо основной службы занимаетесь?

- Грибы и ягоды люблю собирать летом. Зимой на лыжах кататься и на санках - это обязательно. А вообще вся моя жизнь – работа. После нее приходишь и уже сил нет. Мы работаем с 8 утра, поэтому не разгуляешься в будни.