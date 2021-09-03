У памятника Довлатову в Петербурге установили пластину с его собакой Глашей, справляющей нужду

Собака Глаша появилась рядышком с памятником Сергею Довлатову на улице Рубинштейна в Петербурге.

В Санкт-Петербурге у памятника Сергею Довлатову установили металлическую пластину с его собакой Глашей. Песик справляет нужду под столом писателя, на котором красуется легендарная пишущая машинка. «Мокрая» инсталляция сделана неслучайно – знакомые Довлатова часто говорили, что Глаша могла оставить после себя «океан». Сам же писатель считал, что он и собака очень похожи, особенно в плане настроения в эмиграции.

Общая композиция в период "Дня Д" выглядит впечатляюще. Ну практически будний день писателя! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В Америке Глаше нравится. Она помолодела и готова выйти замуж. Глаша часто спит у моих ног. Иногда тихонько стонет. Возможно, ей снится родина. Например, мелкий частик в томате. Или сквер в Щербаковом переулке... Не печалься, Глаша, все будет хорошо, - писал Довлатов в своей колонке редактора «Нового американца» в апреле 1981 года.

На столе писателя полный порядок в день, когда ему исполнилось бы 80 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще в Таллине, во время командировки писателя, Глаша проявила себя настоящей героиней – она спасла машинистку из ЦК от верной смерти. Женщина затопила печь, но раньше времени закрыла трубу. Машинистка уснула, тем временем запахло угарным газом. Глаша проснулась и стащила одеяло с новой хозяйки, а потом громко залаяла и всех разбудила. За это она получила вкусную шейную вырезку из буфета. А 4 сентября 2021 года песик получит полноценный памятник - в сквере Довлатова на Загородном проспекте в Петербурге.

Глаша справляет нужду. Лужа, вероятно, от дождика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добавим, что в эти дни в Петербурге проходят разнообразные экскурсии, квесты, лекции, кинопоказы и многое другое в рамках традиционного фестиваля «День Д», созданного в честь Сергея Довлатова. За афишей мероприятий – добро пожаловать в афишу «Комсомолки».