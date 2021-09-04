«Согрели хозяйку и привели спасателей»: Спаниели Тася и Фэнси помогли поисковикам найти заблудившуюся бабушку в холодном лесу под Гатчиной

Под Гатчиной две верные собачки спасли хозяйку от верной смерти в лесу. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В лесу под Гатчиной пропала пенсионерка с двумя спаниелями. Спастись Елене Федоровне удалось благодаря любимым собакам. Под конец лета бабушка отправилась с корзиной по грибы в лесной массив возле деревни Чаща, входящей в состав Вырицкого городского поселения. Когда от пенсионерки не было вестей к вечеру, вся родня забеспокоилась и, не сомневаясь, позвонила всевозможным волонтерам с просьбой о помощи.

Четыре ПСО прибыли на поиски Елены Федоровны. Фото: vk.com/lizaalert_piter

К деревне съехались четыре отряда добровольцев: «ЛизаАлерт», «Экстремум», «Тосно» и «ВНД78». Всех их встретили местные жители, отлично знающие местность и готовые ринуться на поиски. Подключились и обеспокоенные родственники.

- Люди потрясающие, как будто всегда были с нами. Предлагают и коптеры, и квадроциклы, и лодки. Это все оставляем на утро. Сейчас нам нужен тихий лес – будем работать на отклик (пешими группами – Прим. Ред.), - вспоминает волонтер Мария из ПСО «ЛизаАлерт», работавшая старшей на месте.

Местность была непростая - с болотами и буреломами. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Ранним утром следующего дня одна из групп услышала в болотистой местности тихий вой животных. Оказалось, это были песики. Волонтеры взяли азимут на отклик и нашли пенсионерку вместе с ее ангелами-хранителями. Спаниели радостно лаяли от того, что их клич расслышали. Елена Федоровна лежала на спине, она не могла подняться. Стало понятно, что во время «тихой охоты» ей внезапно поплохело.

- Осмотрели, подняли, переодели в сухое, напоили чистой водой, ведь все это время женщина пила из луж и выжимала воду из мха, - рассказывает координатор Евгения.

Позже пенсионерка призналась, что не справилась бы без верных песиков. Именно Тася и Фэнси согревали ее холодной ночью, не отходя ни на шаг. Из болотистой местности в итоге все выходили не один час.

Пенсионерка, ее верные спаниели, родные и спасатели. Фото: vk.com/lizaalert_piter

- Мы бродили, кричали, ходили по таким буреломам, что там и заяц не проскочит, не то что Елена с собаками. Но слава, что нашли! – делится эмоциями другой поисковик, Владимир, в группе регионального отделения ПСО «ЛизаАлерт» во «Вконтакте».

На прощание все участники спецоперации сфотографировались на память. Позже волонтерам поступило сообщение от семьи пенсионерки, где они поблагодарили всех за столь тяжелый труд, особенно за теплое отношение и поддержку.