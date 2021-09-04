Ну все, приехали: Иван Ургант поздравил бабушку с днем рождения

4 сентября Нине Ургант исполнилось 92 года. Фото: кадр из к/ф "Белорусский вокзал".

Известный актер и телеведущий, уроженец города на Неве Иван Ургант поздравил с днем рождения свою бабушку, актрису Нину Ургант. 4 сентября ей исполнилось 92, года на что она отреагировала со свойственным семье юмором.

- Не могу не отметить вчерашний разговор, - написал в Инстаграме Иван Ургант.

-Нина, представляешь, Эрике (приемная дочь Ивана- прим.ред.) уже 21! - Понятно… - А мне 43! - Ужас… - А сыну твоему (отцу Ивана, актеру Андрею Урганту) - прим.ред.) 65 в ноябре! - Кошмар… - А тебе завтра 92! - ****** («конец», нецензурное), приехали!

В том же посте в соцсетях Иван Ургант отметил, что юмор - это у них семейное, а его родоначальником является его дед Лев Милиндер, актер и первый муж Нины Ургант.

Иван Ургант поздравил бабушку в Инстаграме. Фото: instagram.com/urgantcom

Справка «КП»:

Нина Ургант родилась в 1929 году в Луге. Вместе с матерью и отцом-военнослужащим много ездила по стране. Перед Великой отечественной войной девочка с мамой оказались в латвийском Даугавпилсе. В 1941 году город был оккупирован и Нина Ургант с матерью долгое время прятались у соседей от нацистов.

После войны Нина Ургант окончила Ленинградский театральный институт имени Островского, а с 1954 года стала актрисой Ленинградского театра имени Ленинского комсомола.

В художественном и документальном кино актриса сыграла десятки ролей, более всего из них известна медсестра Раи из фильма «Белорусский вокзал». Нина Ургант перестала сниматься в 2008 году по состоянию здоровья, она страдает болезнью Паркинсона.

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