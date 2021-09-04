Первые заморозки с минусовой температурой ждут в Ленобласти 5 и 6 сентября

Первые заморозки обещают уже в ближайшие сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первые заморозки могут прийти в Ленинградскую область уже в ближайшие сутки. В ночь на воскресенье синоптики обещают падение температуры воздуха и земли в отдельных районах ниже нулевой отметки.

- 5 сентября ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный и северный, скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1...+6, местами заморозки в воздухе и на почве -1...-2 градуса. Днем от +7 до +12. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

А в ночь на понедельник в отдельных районах столбик термометра может упасть и до -3 градусов. Но днем, конечно, теплее, от +10 до +15. С небольшими дождями и прояснениями на небе.

Во вторник, 7 числа, в Ленобласти станет заметно теплее. +6...+11 ночью и +12...+17 днем. А вот осадки не прекратятся.

В Петербурге таких низких температур не обещают. В воскресенье будет +4...+6 ночью и +10...+12 днем. Зато осадков но ожидается. В понедельник днем пойдут дожди, температура будет практически такой же. 7 сентября небо над городом прояснится и немного потеплеет - до +15 градусов в течение дня.