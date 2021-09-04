Проект радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92,0 FM выиграл премию «Форма добра. Топ 25»

Волонтерский марафон «Добро в Питере» отметили наградой проекта «Форма добра. Топ 25». Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге наградили победителей волонтерского проекта «Форма добра. Топ 25». Третий год в Северной столице выбирают самых небезразличных людей, которые стараются сделать жизнь вокруг чуточку лучше. И не столько свою, сколько окружающих, причем бескорыстно.

- Очень часто мы обращаемся к волонтерскому сообществу просьбами: помогите тут, помогите здесь. Этот вечер - один из тех моментов, когда мы стараемся сказать волонтерам «спасибо» за те добрые вещи, которые они делают,- отметил председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга Богдан Заставный.

Руководитель по развитию социальных проектов медиахолдинга «Комсомольская правда» Александра Калашникова стала одним из награжденных. Фото: предоставлено организаторами

Его поддержала и замглавы Комитета по здравоохранению Ольга Гранатович. В прошлый и нынешний пандемийные годы без помощи волонтеров бороться с коронавирусом было бы невероятно трудно.

- Я могу сказать только огромное спасибо всем, кто помогал нам в это тяжелое время. Это и водители, которые работали в акции «Подвези врача», это и организации, которые оказывали спонсорскую помощь для наших врачей и пациентов, - отметила Гранатович.

Награждение лауреатов проекта прошло в в Петербурге 3 сентября. Фото: предоставлено организаторами

Надо сказать, что петербургская «Комсомолка» с самого начала активно поддерживала проект «Форма добра. Топ 25» в качестве информационного партнера. Так, на волне радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92,0 FM, прошел специальный волонтерский марафон «Добро в Питере». За его проведение награду в номинации «Сила слова» получила руководитель по развитию социальных проектов медиахолдинга «Комсомольская правда», продюсер программы «Доброволец» на радио «КП» Александра Калашникова.

- 6 июня на радио мы провели 3-х часовой благотворительный объединяющий радиомарафон. Его целью было сместить акценты с московской повестки на другие города, так как добровольческие мероприятия, в основном, проводятся в столице. Там некоммерческим организациям проще собрать пожертвования, найти волонтеров, договориться со СМИ об освещении их мероприятий и благотворительных акций, - отметила Александра. - У «Комсомольской правды», например, более трех лет существует специальный проект федерального уровня «Доброволец», благодаря которому НКО бесплатно публикуются в газете, на сайте, приглашаются на радио. Когда нам позвонили из петербургского Комитета по молодежной политике и сказали, что марафон номинирован на премию «Форма добра» я поняла, что наши усилия не напрасны, нас замечают, наша деятельность высоко оценивается. Это придает силы двигаться дальше и оставаться примером для остальных СМИ. Ведь, рассказывая о добре, мы умножаем его!

Ведущим церемонии стал Вадим Ковалев, а лауреатов награждала гендиректор "КП-Петербург Ирина Жеглова (в центре). Фото: предоставлено организаторами

А в номинации «Добрый малый», для предпринимателей, реализующих социальные проекты, победила Вероника Плеханова. Ее награждала главный редактор и генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова.

- Для меня волонтер - это синоним счастливого человека. Вашим усилиями этот мир становится добрее. Неиссякаемой энергии, здоровья и новых достижений всем номинантам . А «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» с удовольствием поддержит ваши инициативы и в следующем году, - отметила глава петербургской «Комсомолки».А в номинации «Добрый малый», для предпринимателей, реализующих социальные проекты, победил Сергей Тонков. Его награждала главный редактор и генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова.А в номинации «Добрый малый», для предпринимателей, реализующих социальные проекты, победила Вероника Плеханова. Ее награждала главный редактор и генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова.

Всего номинаций для волонтеров было 25, на победу в них претендовали 76 участников. Лучших из лучших путем онлайн-голосования выбирали сами жители Петербурга - участие в нем приняли более 10 тысяч горожан.

Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга Богдан Заставный. Фото: предоставлено организаторами

В числе лауреатов проекта оказались: координатор регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры-медики» Вера Прокопчук. «Юный донор» Константин Емельянов, сдавший более 55 литров крови за 10 лет, руководитель Добровольческого клуба помощи приютам с брошенными животными «Лапки помощи» Екатерина Кузнецова, замкомандира поискового отряда «Объединение добровольных спасателей «Экстремум» Елена Кузнецова и многие другие.Всего номинаций для волонтеров было 25, на победу в них претендовали 76 участников. Лучших из лучших путем онлайн-голосования выбирали сами жители Петербурга - участие в нем приняли более 10 тысяч горожан.

Ведущими церемонии награждения стали певица, актриса Анастасия Денисова и заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев. А накануне мероприятия прошла VI Петербургская конференция «Корпоративное волонтерство». Участниками которой стали более 200 представителей отечественных и международных компаний, расположенных в Северо-Западном федеральном округе, журналисты, руководители профильных государственных учреждений, эксперты в области устойчивого развития в онлайн и оффлайн формате.

- Развитая экономика, но, главное, культура взаимопомощи и добрососедства стали отличной средой для развития в Санкт-Петербурге корпоративного волонтерства. Мы активно приглашаем средний и малый бизнес региона присоединиться к волонтерским программам, уверен, что это будет полезно не только для людей, но и для бизнеса, - отметил на конференции Вадим Ковалев.