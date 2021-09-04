Устроителей фестиваля «День Д» в честь писателя Сергея Довлатова в Петербурге задержала полиция

Открытые довлатовские чтения не дала провести полиция. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Довлатовские чтения, которые должны были стать одним из событий «Дня Д» -фестиваля, посвященного писателю Сергею Довлатову, которому в этом году исполнилось бы 80 лет, так и не состоялись. Организаторов фестиваля увезли в отделение полиции.

- Директора фестиваля «День Д» Анастасию Принцеву и двух координаторов задержали и отвезли в 28 отделении полиции Санкт-Петербурга, - сообщается в группе фестиваля ВКонтакте.

Стражи порядка были вежливы, но настойчивы. В итоге девушке пришлось подчиниться и проследовать в полицейскую машину.

По предварительным данным, правоохранительные органы усмотрели в чтении произведений Довлатова, массовое мероприятие, не согласованное с властями. Устроители хотели установить в сквере на Загородном проспекте «открытый микрофон» , куда мог подойти любой желающий и зачитать любимый отрывок.

Для этого в сквер стянулись десятки почитателей творчества писателя, пришедших на фестиваль. Это-то, видимо, и не устроило полицию.

Напомним, что в программе также были запланированы экскурсии в квартиру Довлатова и по дворам улицы Рубинштейна, лекторий на Новой Голландии, презентация книги Льва Лурье, шопинг-марафон с фотографом Юрием Молодковцем на «блошином» рынке на Удельной и многое другое. Фестиваль должен был закончиться завтра, 5 сентября. Насколько теперь программа будет исполнена - вопрос открытый.

Собачка Глаша появилась у памятника к 80-летию писателя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А накануне к постаменту памятника писателю прикрепили его собаку Глашу, сделанную в форме металлической пластины. Песик справляет нужду под столом писателя, на котором красуется легендарная пишущая машинка. «Мокрая» инсталляция сделана неслучайно – знакомые Довлатова часто говорили, что Глаша могла оставить после себя «океан»

Как оказалось позднее, согласование на установку Глаши пока не получено.