Эксперты: средний турист в Петербурге - богатый москвич, которому не нужен Эрмитаж, он приехал «пузо набить»

Гастротуризм привлекает в Петербург все больше путешественников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лето - традиционное время отпусков, когда Петербург наводняют туристы. Раньше многие из них были иностранцами, но сейчас, из-за закрытых границ, подавляющее число приезжих составляют россияне. Портрет среднего туриста по итогам летнего сезона составили эксперты отрасли.

- Если описывать петербургского туриста этого года, то чаще всего это был условный москвич, который живет в отеле и ходит по ресторанам, - рассказала «КП» председатель правления лиги туроператоров Елена Сергеева.

По словам специалистов, это обуславливается тем, что Петербург расположен недалеко от столицы, а скоростные поезда и платная автотрасса М-11 сделала города «ближе». Москвичи часто ездят в Петербург ан выходные и многие бывали здесь уже не раз. Они видели Эрмитаж, разводные мосты, гуляли по улицам. Теперь основное направление - гастротуризм. В Петербурге хорошие и культовые рестораны, бары кафе, где можно с удовольствием «набить пузо».

Этому способствовала и невозможность уехать летом в Европу. Впрочем, богатых москвичей привлекают и театральные постановки в Мариинке, например.

А вот туристы из других российских регионов едут как раз за традиционными петербургскими туристическими брендами. Их ждет Петергоф, Пушкин, Эрмитаж и так далее.

- Больше всего туристов приезжают из регионов, с которыми у нас хорошо развито транспортное сообщение, а это по большому счету, только Москва. Гости из столицы оставляют у нас больше всего денег. Получается, что среднестатистический турист - это москвич, приехавший на выходные и праздношатающийся по ресторанам, тогда как гости из регионов предпочитают столовые эконом-класса. Также гости из столицы предпочитают альтернативные музеи, вроде музея хлеба, - отметил резидент Федерации ресторанов и отельеров по Северо-Западу Леонид Гарбар.

По данным городского Комитета пор туризму, за первое полугодие в Петербург приехало 2,6 миллиона туристов. Но по итогам года в ведомстве надеются на 7 миллионов. При этом средний турист в Петербурге в день тратит 1415 рублей. Это второй показатель по России. Больше только в Сочи - 1437 рублей. А Калининград (3 место, 1291 рубль) и Анапа (4 место, 1171 рубль) заметно отстают.