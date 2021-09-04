Режиссер Алексей Герман-младший: «К 45 годам понял, что не хочу никому нравиться»

Алексей Герман-младший празднует юбилей! Фото: из личного архива

Известному режиссеру Алексею Герману-младшему 4 сентября исполнилось 45 лет. Накануне юбилейной даты в интервью «КП-Петербург» именинник вспомнил детство и молодость, а также рассказал о своих взаимоотношениях с людьми и супругой.

Молодой Алексей Герман-младший любил отдыхать в веселых и интеллигентных компаниях. Фото: из личного архива

В 20 ЛЕТ ХОДИЛ В ЗАКРЫТЫЕ КЛУБЫ

- Вам 45 лет. Для вас это много или мало?

- Не знаю. Вообще не думаю об этом и никак к этому не отношусь. Есть и есть. Бессмысленно как-то относиться к возрасту.

- Вам комфортно жить в нынешнее время?

- Мне более-менее комфортно. Я не делаю то, чего не хочу. Не говорю то, что не хочу. Не говорю вообще. Мое мнение и мысли не вписываются в устоявшуюся дискуссию: хоть в патриотическую, хоть в либеральную. У меня нет ощущения тотального ужаса происходящего, как у некоторых. Считаю, что Россия довольно закономерно развивается, во всех традициях. Ничего нового нет. Это еще один исторический цикл. Не хуже и не лучше.

- Родители рассказывали, как вы родились?

- Тяжело. У мамы было кесарево, наркоз раньше прекратил действовать. Еле родила.

- Каким было ваше детство?

- Я плохо помню свое детство. Помню чуть-чуть первый-второй класс. В кружки не ходил. Я ж ленивый.

Родители Алексея Германа-младшего - режиссер Алексей Герман-старший и киносценарист Светлана Кармалита. Фото: из личного архива

- А в казаки-разбойники играли?

- Мы играли во дворе, но не в казаки-разбойники. В какие-то другие игры. Было весело. У меня было много друзей. Потом появились ZX Spectrum, первые компьютеры, денди. Конечно, это нам было гораздо интереснее.

- А в юности любили дискотеки, танцы?

- Ну, конечно, мы все ходили на дискотеку. Тогда появлялись в городе первые клубы. Какие-то получше, какие-то похуже. Были и совсем гадюшники. Тогда было бандитское время. Потом, в 20 лет, когда я переехал в Москву, были популярны закрытые клубы. Я долго тусовался в «Петровиче». В основном бывал в алкоголических, интеллигентных и веселых местах.

- Вы сразу поняли, что режиссура – это ваше?

- Нет. Я же учился сначала в театральном на критика. Писал работы по истории театра, потом понял, что это не совсем мое. Я долго не мог понять, кем хочу стать. Но как-то так сложилось.

- Родители отговаривали?

- Нет, не отговаривали. Может 15 минут, и на этом все закончилось.

Алексей Герман-младший изначально не планировал становиться режиссером. Фото: из личного архива

«Я КАЖУСЬ ОБМАНЧИВО МЯГКИМ И ДОБРЫМ»

- Каким отцом был Алексей Юревич?

- Он как бы был внимательным отцом, но все-таки больше погруженным в свою работу. Был очень занятым режиссером, очень много работал. Но я абсолютно на это не обижался и понимал, что это для него главное.

- Всегда непросто, если твой отец или мать известный человек. Нужно доказать, чтобы ты отдельная единица, чтобы тебя не считали чьим-то сыном или чьей-то дочкой. Вас это волновало?

- Это же для всех важно. Никто не хочет быть таким бессмысленным и ничего не сделавшим человеком. Я вообще не из ангелов. Я человек достаточно жесткий и неприятный. Но я, во всяком случае, хотя бы что-то делаю. Никогда не хотел быть бессмысленным существом. Мне кажется, это нормальное желание.

- Но перед вами была высокая планка, нелегко, наверное …

- Давайте без этого. Нелегко – это приехать в Москву или в Петербург откуда-то там. Новый город, надо как-то жить, зарабатывать. А быть сыном известного кинематографиста и внуком двух дедушек-писателей, при этом быть не глупым, это, поверьте, не самое сложное в жизни.

- В интервью Владимиру Познеру вы рассказывали, что вам в себе не нравится агрессия. А с чем она связана?

- А как я могу себя вести иначе? Любой человек в России, в моем возрасте, который управляет более-менее сложными системами или имеет отношение к созданию чего-то, такой. Все жесткие. Люди у нас не обязательные, медленные. Плохо в культуре труда, с ответственностью. Фактически отсутствует какая-либо корпоративная и рабочая этика. Нет института репутации. Мы каждый день сталкиваемся с какими-то неприятными вызовами. Поэтому, каким я должен быть? Только таким!

- Такой вы на самом деле или таким вам быть приходится? Ведь это же разные вещи.

- Я кажусь обманчиво мягким, добрым и милым.

Фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего в 2018 году на Берлинском кинофестивале получил награду независимого жюри немецкой газеты Berliner Morgenpost. Фото: www.facebook.com/people/Артем-Васильев/759568140/

«ПРИВЫК ВСЕ ДОЖИМАТЬ ДО КОНЦА»

- Недавно вы вернулись из Канн, где была представлена ваша картина «Дело». Не было обидно, что вернулись без главного приза?

- Да мне наплевать. И не должен был. Потому что в этой гендерной истории, в большинстве случаев, должны выиграть фильмы другой направленности. В этом нет ничего плохого. Сейчас существует поддержка женщин, фильмов, которые посвящены ЛГБТ-проблематике и т.д. Иностранцы плохо знают Россию. Понимают про нас очень простые коннотации. Мы страна, запутавшаяся в себе, непростая, тяжелая, многообразная и многоуровневая. И все, что чуть более сложно, для них проблематично в восприятии.

- Вы схожи с главным героем фильма «Дело» в том, что он борется за справедливость и вы - за Дом творчества кинематографистов. Как обстоят дела судебным разбирательством с Союзом кинематографистов?

- Дом творчества в Репино можно было сохранить. Это все-таки легендарный дом, где жило огромное количество великих людей: от драматурга Александра Володина до режиссера Эльдара Рязанова. У него огромные долги. Его можно было достаточно легко возродить. Вместо того, чтобы внятно ответить на те вопросы, которые я задавал Союзу кинематографистов о его судьбе, господин Снежкин с руководством Союза решили подать на меня в суд, как вы знаете. У них странная позиция на суде. Мы предлагаем вызвать свидетеля, а они отказываются. У меня много к ним вопросов. Будем поднимать их.

- Фильм «Воздух» вы снимаете уже четвертый год. Это выдуманная история о женщинах-летчицах. Это как-то связано с новой этикой?

- Нет. Я вообще же не хотел снимать это фильм. Я предполагал, что продюсерская компания не потянет этот проект. У меня были некие сомнения. В последствии они возникли: ковид, погода, финансовые сложности… За это время мог снять два фильма и бессчетное количество рекламы. Заработал бы в пять раз больше. Но мы с Леной Киселевой написали довольно удачный сценарий и я понял, что это обязательно нужно снять. А я привык все дожимать до конца.

Алексей Герман-младший вместе с супругой Еленой Окопной. Фото: из личного архива

«ЖЕНА МОЖЕТ КРИЧАТЬ НА МЕНЯ, И Я НА НЕЕ»

- В одном из своих интервью вы признались, что хотите снять фильм полностью так, как вам хочется. «Воздух» станет таким?

- На 75 процентов. Просто, к сожалению, есть у меня определенные сомнения. Мы сейчас поменяли технологии. Очень сильно ударил ковид. И, конечно, погода, когда у нас не было снега, закрытые границы. Колоссальное подорожание строительных материалов. Не все так гладко, как должно было быть. Но мы справимся. Надо сделать хорошо. Мы должны были снимать в другой стране. У нас нет настоящих летающих «яков» и «мессершмиттов». Снимать летающие самолеты намного дешевле, чем создавать все в компьютере. Но полгода назад приняли решение создавать с помощью технологий. Сейчас мы по-новому делаем большую часть картины. Через две недели начинаем снимать.

- В этой картине вы в очередной раз работаете со своей супругой – художником по костюмам Еленой Окопной. Ваш отец ведь тоже работал вместе с вашей матерью. Совпадение?

- Стечение обстоятельств. Так получилось. У нее получается быть очень хорошим художником. Она по-своему видит как-то мир.

- Комфортно вместе работать?

- Никогда не бывает в чистом виде комфортно работать с талантливым человеком.

- Можете поругаться на съемочной площадке?

- Конечно! Она может кричать на меня, я на нее. Это работа. Это нормальные взаимоотношения. Она же не может быть моей словесной тенью или я ее. Конечно, мы спорим.

- А кто первый идет мириться?

- Да по-разному. Как получается.

- Что вы поняли к 45 годам?

- Понял, что нельзя отступать, что надо жить своей головой. Не надо бежать за какой-то стаей. Я не хочу никому нравиться. Понял, что в жизни нужен баланс умеренности и комфорта. Не надо требовать от жизни больше, чем она может тебе дать. Но и не надо требовать меньше! Вот у меня сейчас молодые стажеры – ребята по 23-27 лет. Я смотрю – дети. Они вроде бы взрослые, у них моментами правильные мыслями, но детишки. Но это не они инфантильные, это я изменился. Они нормальные! Это другое поколение. Они все знакомятся в интернете, а для меня это противоестественно. Нормально найти девушку в баре.

- Что бы для вас стало главным подарком? Нематериальным!

- Да ничего. Не нужны мне подарки. Все, что я хочу, дарю себе каждый день. Иногда я им рад, иногда нет.

- Может здоровья?

- Да, здоровья побольше!