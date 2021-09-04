Фанаты «Зенита» и московского «Спартака» устроили массовую драку в Твери

Массовая драка фанатов "Зенита" и "Спартака" произошла в Твери. Фото: кадр с видео: vk.com/ofnews

Выезд болельщиков петербургского «Зенита» в Тверь, где играла вторая команда сине-бел-голубых, закончился массовой дракой с фанатами московского «Спартака». В побоище, произошедшем на одной из улиц города, участвовали несколько десятков человек. Видео инцидента появилось в соцсетях.

- Некие красно-белые накрыли сегодня в Твери сине-бело-голубых, прибывших на матч «Зенита-2». Победа акционеров, сообщает паблик «OFNEWS | Новости Околофутбола».

Судя по видео, пострадавших в драке было около десятка, однако, по фанатской традиции, заявлений в полицию подано не было. К врачам обратился лишь один из побитых. Большая часть пострадавших, по уверениям очевидцев, оказалась в рядах зенитовских фанов.

Причиной тому стало либо внезапное нападение «спартачей» либо плохая подготовка гостей с берегов Невы. Обычно о таких массовых драках «фирмы» - фанатские группировки договариваются заранее. Негласно, численность дерущихся должна быть одинаковой, а проходят драки на окраинах - подальше от глаз полиции.

Что касается непосредственно футбола, то игра между ФК «Тверь» и «Зенитом-2» закончилась со счетом 2:2.