В Петербурге ночная прогулка по Неве закончилась столкновением двух теплоходов

Фото: предоставлено пресс-службой Северо-Западной транспортной прокуратурой

Два прогулочных теплохода в Санкт-Петербурге столкнулись на акватории Невы. Авария случилась ночью 5 сентября 2021 года у Троицкого моста. Оба судна перевозили пассажиров, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

- По предварительным данным, теплоход «Гулливер» с 35 пассажирами на борту столкнулся с теплоходом «Дунаевский» с 16 пассажирами на борту. Все пассажиры этих теплоходов благополучно высажены на причал Петропавловской крепости. Пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

Фото: предоставлено пресс-службой Северо-Западной транспортной прокуратурой

В следственном комитет на транспорте добавили, что капитан одного из теплоходов пытался предотвратить столкновения и предупреждал коллегу по рации.

- У Петропавловской крепости капитан по рации предупредил капитана двигающегося рядом теплохода «Дунаевский» о совершении маневра, однако избежать столкновения не удалось: теплоход «Дунаевский» врезался в левый борт теплохода «Гулливер», - рассказали в пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Фото: предоставлено пресс-службой Северо-Западной транспортной прокуратурой

Однако, не смотря на отсутствие пострадавших, транспортная прокуратура все равно организовала проверку. В ближайшее время допросят капитанов теплоходов, а только потом примут меры.