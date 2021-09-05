Петербуржцам показали, как будет выглядеть пляж у парка 300-летия

Места для отдыха у воды сделают под навесом. Фото: пресс-служба "Зенит Арены".

Парк 300-летия Петербурга начинают преображать. Новость об этом появилась несколько недель назад, а теперь появились рисунки, как по итогу будет выглядеть набережная зона. Закончить благоустройства планируют в 2023 году компания АО «Зенит Арена».

Показываем, как собираются реконструировать парк 300-летия.

Дизайнеры решили использовать футуристический стиль. Фото: пресс-служба "Зенит Арены".

Во-первых, пляж, где так часто проводят время петербуржцы и гости города, обустроят для всех любителей позагорать и посидеть у воды. Планируют привезти намывной песок, чтобы на нем было комфортно располагаться, и поставят навесы от солнца, какие-то останутся под открытым небом, но в тени. Под навесами окажутся и лавочки. Качели и кабинки для переодевания также появятся на обновленном побережье. В проекте преображения дизайнеры используют футуристический стиль, он обыгрывается в декоративных деталях проекта.

Во- вторых, позаботятся о мамочках с колясками и людях с ограниченными возможностями здоровья. В Парке 300-летия построят специальные спуски, ведущие к пляжу, а для велосипедистов оборудуют парковки.

Фото: пресс-служба "Зенит Арены".

- Пока это всего лишь визуальная составляющая нашего проекта. Подробности и детали мы расскажем горожанам в ближайшее время, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Зенит Арены».

Работы планируют завершить к лету 2023 года. Также гендиректор уточнил, что горожане все еще смогут посещать центральную часть парка.