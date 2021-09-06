«Люблю до сих пор»: Настя Ивлеева ушла от Элджея еще в марте

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Русская версия Анжелины Джоли и Бреда Пита, как и их прототипы, разошлись: многомиллионная блогерша Настя Ивлеева и певец Элджей объявили о расставании в конце августа. В интервью Ксении Собчак блогерша рассказала подробности разрыва с мужем.

- Многие подозревали, что в нашей жизни настали какие-то перемены. Умалчивать об этом месяцами и годами просто невозможно. Написать пост в Instagram о том, что мы не вместе, это, конечно, прекрасно, но наши отношения заслуживали большего, и мне хотелось красиво преподнести все это. Это была весна этого года. Март, плюс-минус, - призналась Настя Ивлеева в шоу «Осторожно Собчак».

Парочку заподозрили в разладе еще в январе. Тогда супруги престали появляться вместе на светских мероприятиях, Настя летала отдыхать без мужа и не носила обручальное кольцо. Сама блогерша призналась, что целых полгода им удавалось сохранять иллюзию счастливой семейной жизни.

- Я его люблю до сих пор, он для меня близкий человек. Леша вдохновлял меня и заменял мне всех, - сказала о бывшем муже Ивлеева.

Пока остается неизвестным, расторгли ли они брачные отношения юридически. Их семейное счастье продлилось недолго, рэпер и телеведущая расписались летом 2019 года. Ивлеева взяла фамилию мужа и стала Узенюк.

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