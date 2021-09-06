Блокадная реликвия вернулась в Петербург

В Петербург вернулась блокадная реликвия / Фото: пресс-служба ООО «ПК Транспортные системы»

В Санкт-Петербург вернулась блокадная реликвия - два вагона чудом сохранившегося трамвайного поезда военных лет, которые перевозили защитников осажденного города. Уникальные вагоны вернулись в Северную столицу благодаря компании "ПК Транспортные системы". Раритет был обнаружен в Новосибирске. Об этом 6 сентября 2021 года рассказали в Смольном.

- Трамвай в блокадном Ленинграде не работал лишь несколько месяцев зимой 1941-42 годов. Ценой невероятных усилий 15 апреля 1942 года удалось возобновить движение. Трудно переоценить значение этого события для ленинградцев. Трамвай подарил горожанам надежду на возвращение к мирной жизни, доказал, что город не сломлен, Ленинград выстоял и живет, - отметили в городской администрации.

Долгое время считалось, что вагоны не сохранились. Однако спустя годы их все же нашли. Под множеством слоев масляной краски до сих пор блестит лак на деревянных деталях интерьера и даже читаются бортовые номера - 86 и 267. По документам, они прибыли в Новосибирск уже в 60-х годах.

В ближайшее время уникальная находка будет передана в Музей городского электрического транспорта. После реставрации раритеты займут достойное место в его экспозиции.