Петербуржец добился в суде права перезахоронить отца поближе к заливу спустя 30 лет

Суд разрешил петербуржцу перезахоронить отца ближе к заливу через 30 лет после его смерти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Санкт-Петербурга добился через суд права перезахоронить своего отца, чтобы исполнить его последнюю волю. Для этого мужчина обратился в Московский районный суд с просьбой, чтобы его сводная сестра не чинила препятствий, так как изначально она занималась захоронением отца петербуржца, который ей приходится отчимом. Правда, похороны состоялись еще 33 года назад. Об этом в пресс-службе судов города рассказали 6 сентября 2021 года.

- Мужчина рассказал, что вопреки воле отца быть похороненным в Зеленогорске поближе к природе и заливу, его прах был погребен на Серафимовском кладбище в могиле родственников. 33 года назад этими похоронами занималась его жена, которая скончалась 18 лет назад, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В службе Петербурга по вопросам похоронного дела также не хотели выкапывать урну с прахом, утверждая, что это не соответствуют "нравственной обязанности на достойное отношение к умершим".

Однако суд посчитал, что мужчина имеет право исполнить волю своего отца и обязал сводную сестру чинить препятствий в перезахоронении останков отца.