СПбГУПТД подписали меморандум о международном сотрудничестве с университетом Чэнду. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

3 сентября состоялась церемония подписания меморандума между Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна и Технологическим университетом Чэнду (КНР) о реализации совместного образовательного проекта. Итогом внедрения программы в процесс обучения двух университетов станет петербургский проектно-технологический институт Технологического университета Чэнду. Концепт партнерских отношений будет касаться подготовки студентов-бакалавров по таким направлениям, как промышленный дизайн, программное обеспечение, интернет-финансы, материаловедение и инжиниринг. Вузы, каждый из которых является одним из ведущих университетов в своем регионе, будут совместно готовить ресурсную базу, разрабатывать учебные планы и набирать преподавательский состав для реализации проекта.

Стороны планируют обучать до 400 студентов в год по каждому из четырех направлений подготовки. Предполагается, что общее количество участников программы сотрудничества составит около 1600 человек в год. В рамках соглашения студенты будут проходить образовательные программы на территории Китая. После поступления в Технологический университет Чэнду студент будет зачислен и в СПбГУПТД, и после второго курса сможет продолжить обучение в петербургском вузе или же продолжить обучение в Китае.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В ходе церемонии ректор Технологического университета Чэнду Е Чжунбинь зачитал обращение к ректорам двух университетов - партнеров от сына известного военного деятеля Китая Чэнь И - господина Чэнь Хаосу. Потомок Чэнь И обратил внимание на то, что петербургский вуз, имеющий богатую историю, готовит дизайнеров и технологов для различных отраслей, в том числе для легкой промышленности, а также упомянул в своем обращении выдающуюся фигуру одного из выпускников петербургского вуза – советского государственногои партийного деятеля Алексея Николаевича Косыгина.

- Сотрудничество наших университетов помогает открыть новые пути международного партнерства между Китаем и Россией в области управления вузами, не только предоставлять платформу для обучения, но и укреплять дружбу между странами, вносить свой вклад в стратегическое партнерство между Россией и Китаем, - заметил господин Чэнь Хаосу.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

К руководителям обоих университетов обратилась начальник департамента международного сотрудничества министерства образования КНР Лю Цин, она отметила, что Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна добился больших успехов в области международного сотрудничества и образования, высказала надежду на то, что вузам удастся написать новую главув области партнерства двух стран и достичь совместных результатов в образовательной деятельности.

Ректор Технологического университета Чэнду Е Чжунбинь рассказал в ходе церемонии о функционировании четырех ведущих государственных направлений бакалавриата по основным строительным специальностям в университете, а именно механическая и электронная инженерия, управление логистикой, микроэлектроника, компьютерные науки и технологии, а также о тринадцати ведущих направленийбакалавриата по основным строительным специальностям национального уровня. Господин Е Чжунбинь надеется на то, что в рамках сотрудничества вузам удастся повысить свои преимущества по подготовке специалистов, в области научных исследований и разработки учебных программ.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Президент международной корпорации «Евразия», более 20 лет помогающей университетам России Китая повышать конкурентоспособность и налаживать сотрудничество, Фэн Яоу отметил, что на данном этапе в отношениях Китая и России царит лучший период для сотрудничества в области образования, и подписание меморандума исоглашения между вузами - это прекрасное решение для стратегического партнерства двух стран.

Будучи в Москве, работая в составе комиссии по присуждению премий правительства РФ в области науки и техники, значение подписанного меморандума оценил ректор СПбГУПТД, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов. Он подчеркнул, что создание петербургского проектно-технологического института Университета Чэнду – это план по подготовке специалистов международного уровня компетенций, которые будут обладать знаниями современных достижений науки и уметь проектировать, исследовать, заниматься техническими разработками и управлением производством на предприятиях своей Родины.