«Сакраментальный момент»: Рассказываем, почему собака Довлатова Глаша писает стоя, как кобель

Автор фигурки собаке Довлатова Глаше объяснил, почему она писает стоя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В сквере на Загородном, 15 в Петербурге появился временный памятник любимой собаке писателя Сергея Довлатова. Глаша долго жила в его семье, с ними же эмигрировала в США. Петербург, где домашних питомцев почитают, не мог оставить фокстерьера Довлатова без внимания. В честь юбилея писателя ей установили памятник, точнее целых два. Фигурки получились наимилейшие, правда, с одной поправкой, на которую обратили внимание самые внимательные поклонники творчества автора книги «Компромисс», «Чемодан» и «Заповедника».

- Глаша - это очевидно девочка, тогда почему же она справляет нужду стоя, как кобель? - спрашивают в лоб одни.

- Это, наверное, что-то авторское, - осторожно предполагают другие.

У Довлатова даже собака была не такая, как ее сородичи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Памятник выполнен в виде стальной доски с вырезанным силуэтом питомца, этот же силуэт разместили и возле памятника самому Довлатову на Рубинштейна. Собака действительно изображена писающей: с одной задранной лапой. В такой позе справляют нужду обычно кобели, поэтому вопрос петербуржцев логичен. На него «Комсомолке» ответила директор фестиваля «День Д» Анастасия Принцева:

- Автор памятника - скульптор Вячеслав Бухаев, он же был создателем памятника самому Сергею Довлатову. Он хотел изобразить Глашу в более современной форме, поэтому она и писает. Автор долго и громко объяснял всем, что делала она это именно так - стоя. Для него это сакраментальный момент. Он даже отправил эскиз памятника вдове писателя Елене Довлатовой. Она подтвердила этот факт.

Памятник Глаше сделали в двух версиях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока памятник писающей собачке остается в статусе временного. Он еще не прошел все стадии согласования.