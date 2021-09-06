Патентный троллинг: законный бизнес на чужих новациях. Фото:freepik.com.

Американец Джордж Селден отнюдь не первым создал автомобиль, но первым смекнул, что запатентовав устройство в «нужной» формулировке раньше других, он сможет долго получать доход от будущих производителей авто. И ему это удавалось на протяжении 17 лет.

В конце 19 века Селден – одновременно и изобретатель зари автомобильного века, и патентный махинатор. В 1879 году зарегистрировал патент на «машину с колесами, рулем и двигателем компрессионного типа, содержащим один или несколько цилиндров». Большинству автопроизводителей пришлось выплачивать Селдену роялти за право производить автомобили, пока Генри Форд, владелец Ford Motor Company, не возглавил объединение против тролля. Первый процесс Форд проиграл – суд не видел противоречий в том, что Форд якобы пользуется изобретением Селдена. Судебная тяжба длилась 8 лет. В итоге Форд все же смог доказать обратное. Селдена в ходе судебных разбирательств заставили построить свой автомобиль по чертежам патента. Тогда судья и увидел, что его машина не автомобиль, а повозка с моторизованной передней частью: ее двигатель расположен на передней оси и, вращаясь, он двигает передние колеса. Селден был лишен стабильного заработка «из воздуха».

Плати или уходи

Сегодня патентный троллинг стал высокорентабельным бизнесом. В Википедии даже приведены названия восьми крупнейших компаний, профессионально занимающихся патентным троллингом. Эти компании скупают или регистрируют патенты, имеющие судебную перспективу.

Жертвами патентных троллей часто становятся либо крупные и успешные компании, которым проще и выгоднее (в том числе для деловой репутации) заплатить, чем участвовать в судебном процессе, либо новички рынка, не имеющие еще достаточно опыта и средств для противостояния патентному шантажу.

Как правило, жертвы выбирают уплату отступных. Но «Лаборатория Касперского» в 2012 году решила судиться, и ей удалось выиграть дело против иска патентного тролля IPAT (он был подан еще к 34-м айтишным корпорациям). Процесс длился 3,5 года и обошелся «Касперскому» в 2,5 млн долларов. Остальные 34 компании предпочли заплатить им деньги.

- Они действуют как классические вымогатели – если пойти им на уступки хоть однажды, потом придется платить постоянно, - говорит руководитель отдела исследований и анализа интеллектуальной собственности «Лаборатории Касперского» Сергей Васильев. - Мы же этой борьбой (и победой) задали очень хорошую тенденцию, показав, что с патентными троллями можно и нужно бороться и любое мировое соглашение с ними чревато разбуханием их наглости и аппетитов, новыми исками и вообще негативно сказывается на развитии IT-индустрии».

Это был первый опыт «Лаборатории Касперского» борьбы с патентными троллями и, как признается глава отдела исследований и анализа интеллектуальной собственности, в начале пути перспективы не казались радужными.

Ситуацию осложнял тот факт, что дело должно было слушаться в американском суде Техаса. Штат исторически очень популярен у патентных троллей, так как их суды лояльны к патентообладателям. Суды Техаса охотнее поддерживает позицию истца в таких патентных спорах.

- Поэтому вариант негативного развития событий изначально казался нам весьма вероятным, - признается Сергей Васильев.

Это невозможно, но возможно

- Патенты РФ на изобретения и полезные модели выдаются на основании норм права, изложенных в действующих нормативных правовых актах, - поясняют в Евразийской патентной организации (ЕАПО). – В соответствии с ними перед выдачей патента все поданные заявки на изобретения и полезные модели проходят государственную экспертизу, которая включает, в том числе, проверку на условия патентоспособности.

Таким образом, фактически для получения патента необходимо, чтобы заявляемое техническое решение было новым, обладало изобретательским уровнем и являлось промышленно применимым – то есть соблюдало все формальности.

- С точки зрения закона нельзя запретить подавать заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, – объясняет партнер юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Евгений Александров. – Однако патентные тролли пользуются несовершенством правовой системы. Патентные тролли берут известные технические решения и описывают их таким образом, чтобы совокупность признаков, которые приводятся в заявке, не были известны именно в таком виде. Формально требования закона выполняются, и у эксперта патентного ведомства сужается круг оснований для невыдачи патента».

В Роспатенте подтверждают, что у эксперта ведомства нет оснований в отказе, если специалисту не удается найти формально подаваемые признаки в используемых ранее патентах.

Ситуация складывается отчасти из-за несовершенств законодательной системы, признают эксперты. Но главное оружие троллей – филигранное знание правового поля в канве патентной системы.

Тролли научились в совершенстве пользоваться лазейками терминологии, чтобы скрыть от регулятора попытку повторно зарегистрировать чужое и давно известное решение. Они играют словами так, что мама родная не узнает.

- Между тем, следует отметить, что законодательство не стоит на месте – раньше троллям было легче получить патент. До 2014 года, при подаче заявки на выдачу патента на полезную модель не проводилась экспертиза по существу и патент выдавался, если документы заявки были формально оформлены правильно. Простота получения патента обусловила в то время большую популярность данной формы охраны среди патентных троллей и создало на практике множество примеров злоупотреблений, - говорит Евгений Александров. - Например, в нашей практике был интересный опыт с патентом на держатель для метки циферблата настенных стрелочных часов. Изучение формулы и описания изобретения показало, что в качестве держателя была выбрана, по сути, коробка. После выдачи патента патентообладатель направил несколько претензий к аптекам, мотивируя тем, что в аптеках реализуются лекарственные препараты в упаковках, которые могут быть использованы в качестве держателя метки циферблата для часов. Казалось бы, абсурдная ситуация, но патент выдан и пока он действует патентообладатель вправе защищать свои права любыми способами, предусмотренными законом.

Среди нашумевших троллинговых процессов был и патент 1999 года, выданный в РФ компании ООО «Технополис» на обычную стеклянную бутылку, зарегистрированную как «сосуд стеклянный». После чего «Технополис» стал требовать от производителей пива и безалкогольной продукции 0,5% от выручки за право «воспользоваться его интеллектуальной собственностью». Прошло немало времени, пока Высшая патентная палата Российского агентства по патентам и товарным знакам прекратила действие абсурдного патента.

Как противостоять патентным троллям?

Деятельность «патентных троллей» является злоупотреблением правом, так как она не соответствует целям интеллектуального права, нарушает как общественные интересы, так и интересы изобретателей, говорят в Евразийской патентной организации.

- В соответствии с гражданским законодательством суды вправе квалифицировать действия участников гражданских правоотношений как злоупотребление правом и устанавливать факты, свидетельствующие о недобросовестных действиях со стороны лица, имеющего своей целью причинить вред другим лицам, поясняют в ведомстве. Бороться с патентным мошенничеством сложно, поскольку тролль действует строго в рамках законодательства. Однако снизить вероятность попадания на крючок тролля может «своевременное патентование собственных технических решений, а также проведение регулярного мониторинга заявок и выданных патентов, которые потенциально могут стать основанием для предъявления претензий, - говорит Евгений Александров. - При выявлении подобных заявок от третьих лиц компания вправе направить эксперту патентного ведомства так называемое «неформальное возражение» в виде замечаний на результаты информационного поиска. Такие замечания в обязательном порядке учитываются экспертом при принятии решения о выдаче патента. Следует отметить, что проведение мониторинга, а также направление замечаний является непростой задачей, которую лучше доверять профессионалам – патентным поверенным, имеющим опыт такой работы.

Любая сторона, которая считает, что патент выдан неправомерно, может его оспорить как в административном, так и в судебном порядке, это предусмотрено нормами Гражданского Кодекса РФ, поясняют в ЕАПО. Однако суды не всегда становятся на сторону истца – они также ограничены должностными инструкциями и формальностями. Подтверждение тому многолетние споры «Форда» и «Лаборатории Касперского». Проблема остается актуальна сегодня, как и 100 лет назад. Патентные тролли не стоят на месте, они совершенствуются в махинациях, комбинируют способы защиты и предугадать, какие именно действия предпримут, равно как и их результат, практически невозможно, признают юристы.

В случае нападения патентного тролля специалисты рекомендуют компаниям в первую очередь обращаться к юристам, которые имеют опыт ведения подобных дел. Это позволит выбрать правильную стратегию и избежать неверных шагов.

- Единого рецепта нет, стратегия по каждому делу разрабатывается индивидуально в зависимости от конкретных обстоятельств. При этом юристам необходимо не только оценить правомерность требований патентного тролля, но и перспективы оспаривания патента, – считает Евгений Александров и также отмечает, что «действующее законодательство позволяет эффективно бороться с троллями, хотя некоторые положения все же нуждаются в совершенствовании.