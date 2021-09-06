Сергей Лавров рассказал учителям из Петербурга про рафтинг в Сибири и ситуацию в Афганистане

Сергей Лавров посетил Санкт-Петербург в понедельник, 6 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров целый час общался в Санкт-Петербурге с молодыми преподавателями, учениками лицеев и школ и блогерами. Мы собрали самое главное и интересное с часовой встречи: от прогноза на развитие ситуации в Афганистане до советов по литературе и отдыху.

«НЕ НАДО МНЕ АПЛОДИРОВАТЬ»

Встреча Лаврова с молодыми преподавателями началась с конфуза. Глава Министерства иностранных дел приехал на полчаса раньше запланированного. Причем появился он в атриуме Генерального штаба как-то вдруг, словно соткался из воздуха. В итоге директор Эрмитажа Михаил Пиотровский произносил приветственную речь при полупустом зале, а народ потянулся только тогда, когда мероприятие официально объявили открытым. Народа собралось много – торжественно одетые люди все шли и шли, а Лавров, сидя в белом кресле, все ждал и ждал. Позже, отвечая на вопрос журналистов о том, что он делает, когда нужно выплеснуть эмоции, глава МИДа рассказал, что обычно «произносит про себя некоторые слова».

Встреча с петербургскими преподавателями, учениками и блогерами состоялась в атриуме Генерального штаба. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изначально (по крайней мере, так сообщили журналистам) планировалось, что глава МИДа прочтет собравшимся небольшую лекцию, а потом уже перейдет к свободному общению. Однако, Лавров сразу предложил провести встречу в формате «вопрос-ответ».

- Только, пожалуйста, не надо мне хлопать после каждого ответа, - сурово призвал он. – Те, кто заводит публику, имейте в виду – я вас вижу.

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Говорили много, но так или иначе практически каждый вопрос глава МИДа разворачивал в сторону межгосударственных отношений. И прежде всего – отношений России и США. Отвечая на вопрос о том, как бы он сам провел для школьников урок истории, посвященный Великой Отечественной войне, Сергей Лавров прочел его автору целую мини-лекцию.

- Детям нужно объяснять истоки, - объяснил министр иностранных дел. – Факты. Вот в западной историографии, например, все начинается с пакта Молотова-Риббентропа. А о том, что за год до этого были подписаны аналогичные пакты между Германией и европейскими странами, никто не рассказывает. Вот пакт Молотова-Риббентропа – и все. А что было после войны? Почему никто не вспоминает про то, как Япония пыталась разработать бактериологическое оружие против СССР? И про то, как США потом отказались выдавать десятки, сотни японских биологов и с их помощью заложили основу американское военно-биологической программы, которую Штаты активно развивают – в том числе по периметру наших границ?

Молодежь интересовали прежде всего вопросы патриотизма и межгосударственных взаимоотношений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОБ ОЛИМПИАДЕ

Особо Сергея Лаврова задел вопрос о том, почему российских спортсменов принуждают участвовать в Олимпийских играх под «нейтральным» флагом.

- Никто не говорит, что у нас не было нарушений со стороны наших спортсменов, - констатировал Сергей Лавров. – Но нам пытаются приписать государственную политику по скармливанию допинга всем нашим спортсменам! Федерация легкой атлетики на последних Олимпийских играх просто взяла и сказала: «раз у вас государственная политика по распространению допинга, мы даем вам всего десять мест». Это как? То есть, огромное количество абсолютно чистых спортсменов, никогда ни в чем не уличенных, просто оказалось за бортом. А все почему? Я вот как-то интересовался, кто принимает решения в WADA – Всемирном антидопинговом агентстве. Там в исполнительном совете пятнадцать человек, по-моему. Из них двенадцать – страны НАТО, Австралия и Япония. И еще три развивающиеся страны, которые погоды не делают – даже чисто арифметически. И даже уже эта система, которая контролируется Западом, американцам не годится. Потому что она недостаточно агрессивна.

О «СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ – 2»

Лавров отдельно отметил, что спорт – «далеко не единственная сфера деятельности, в которой нас пытаются ограничивать» и посетовал, в частности, на «фронтальную атаку» на «Северный поток-2», газопровод из России в Германию.

- Все понимают, уже американцы сами поняли, что он достроен, он через несколько дней работать начнет, - спрогнозировал министр иностранных дел. – Европа в лице Германии и других стран говорит: «Он нам нужен!». А США отвечают: «Нет, вы ничего не понимаете».

Беседе продлилась в общей сложности почти час. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВОПРОСЫ ОТ БЛОГЕРОВ

Блогер по имени Иван Курапов (6 000 000 подписчиков в ТикТоке) похвастался тем, что получил статус самозанятого, и поинтересовался, почему «не пропагандируется со всех, так сказать, телеканалах, почему не кричат лозунги о том, как это круто». Лавров, на лице которого не дрогнул ни один мускул, ответил: «Дай Бог, если у вас там все хорошо получилось. Значит, те меры поддержки самозанятых, которые вводит государство, работают». Впрочем, и тут министр сыграл, как истинный дипломат – вырулил вопрос на долгое и содержательное рассуждение о мерах поддержки бизнеса.

В общей сложности встреча продлилась около часа. Проводили министра аплодисментами – и на этот раз он был не против.

А ЧТО ЕЩЕ?

- Об Афганистане

- Талибы* публично заявили, что направили нескольким странам приглашение на объявление состава нового правительства. Есть ли среди этих стран Россия, я не знаю - возможно, приглашение вот только-только пришло, пока мы с вами разговариваем. Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества. Включая и талибов*, конечно же, и другие этнические группы - не только пуштунов, но и узбеков, хазарейцев, таджиков и других. Только такое правительство сможет обеспечить переход страны к новой жизни. Если об этом пойдет речь, я считаю, что мы можем принять приглашение.

В начале встречи вышла небольшая заминка - она началась на полчаса раньше установленного времени. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- О консульстве США в Петербурге

- Пару-тройку лет назад американцы решили закрыть консульство здесь и во Владивостоке. Никто их к этому не понуждал, никто не заставлял. Но они сами еще при администрации Обамы грубо нарушили международное дипломатическое право, отобрав у нас пять объектов, включая генеральное консульство в Сиэтле. Мы в ответ тоже приняли некоторые меры, но мы никогда не просили закрыть у них генеральное консульство, как они это сделали. В принципе, у нас в отношении дипломатического персонала диалог идет, но никуда не движется. Топчется на месте. Так что это американцам решить, хотят они вернуть консульство в Петербурге или нет. Мы не будем выпрашивать, потому что ничего не запрещали.

- О литературе

- Читать что-либо не по работе удается редко. Но стараюсь следить за современными писателями - Пелевиным, например, Сорокиным, Глуховским. Но знаете какой вывод я делаю, читая современников - есть у них такое упадническое настроение, «черное искусство». Конечно, русской литературе всегда было присуще стремление критически анализировать действительность. Но тот же Чехов, например, делал это для меня лично понятнее и интереснее. Так что, полистав современников, всегда возвращаюсь к классике.

- О любимом учителе

- Это был преподаватель физики, Сергей Иванович Кузнецов. Он ходил с нами в походы и был всеобщим любимцем. Именно благодаря его таланту и обаянию я в свое время всерьез нацелился поступать в МИФИ. А в МГИМО попал просто потому, что там экзамены принимали на месяц раньше. Очаровательный человек. Я с ним потом еще долго общался.

- Об отдыхе

- Я предпочитаю отдыхать на сибирских просторах. Люблю сплавляться на рафтах, особенно на Алтае - там очень много красивых мест. А вообще отдых должен быть активным и сопряженным с физическими нагрузками.

*Движение «Талибан» признано запрещенным на территории Российской федерации