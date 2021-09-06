«Год не заводите детей»: Как мы пытались попасть на испытания новой вакцины от ковида

В Петербурге идет набор 360 добровольцев для испытания новой вакцины от коронавируса - BCD-250. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге идет набор 360 добровольцев для испытания новой вакцины от коронавируса - BCD-250. Ее разрабатывает частная фармацевтическая компания. О самом препарате известно немного, зато тем, кто готов протестировать ее на себе, обещают вознаграждение в сто тысяч рублей. Корреспондент «КП» пытался попасть в ряды испытателей.

Я УКОЛОВ НЕ БОЮСЬ

Стать подопытным просто. В теории. Для этого нужно оставить свои имя и телефон в комментариях под постом в тематической группе в социальных сетях. Так я сделал. Уже на следующее утро раздался звонок: приветливая девушка на том конце провода спросила имя и год рождения, поинтересовалась, болел ли я ковидом и делал ли ранее прививку. У добровольцев не должно быть антител – это главное условие.

После непродолжительной беседы меня пригласили на обследование в медцентр на проспекте Энгельса. Вместе со мной туда пришли еще несколько добровольцев.

- Скажите, а я получу сертификат на «Госуслугах»? – спросил парнишка лет 20.

Ответ парень получил отрицательный. Несмотря на то, что исследования на добровольцах одобрены Минздравом, вакцина в России пока не зарегистрирована.

Стать подопытным просто только в теории. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первым делом нас всех ждал стандартный осмотр у врача: измерили давление, спросили про хронические болезни. Однако, это было только начало. Впереди ждал настоящий медицинский квест: анализы, бумаги, процедуры…пришлось даже пройти ЭКГ!

«ЕСЛИ УМРЕТЕ – РОДНЫЕ ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИЮ»

Спустя несколько часов я попал в кабинет к очередному доктору. Он предупредил, что обследование еще не закончено: через несколько дней мне нужно сдать флюорографию и ПЦР-тест. И только если все результаты будут в норме – меня пригласят на прививку. Следующие три дня за реакцией моего организма должны наблюдать в стационаре.

- Защитит ли вакцина от индийского штамма? – спрашиваю.

- Должна, ее как раз из создают против новых мутаций, - ответил доктор. - Курите? Хотя бы на три дня после прививки придется бросить.

Что ж, я давно собирался справиться с этой пагубной привычкой. Теперь будет еще один повод. Однако, как оказалось, это еще не все ограничения.

- Детей с супругой в ближайший год не заводите. Если вдруг жена забеременеет, сообщайте нам немедленно - влияние препарата на плод еще не изучено, - ошарашил доктор. - Теперь вы, надеюсь, понимаете на что идете? Если умрете во время испытаний, чего быть конечно не должно, но мало ли вдруг, ваши родные получат два миллиона рублей, останетесь инвалидом – от пятисот тысяч до полутора миллионов рублей. Вот, держите страховку.

После таких откровений становится даже немного страшно ставить не до конца изученный препарат…И денежное вознаграждение, которое обещают тем, кто успешно пройдет это приключение, уже не так сильно привлекает. Оно, кстати, составляет сто тысяч рублей, которые делят на несколько частей. Первая – пятьдесят тысяч, остальное позже.

Перед тем, как вакцинироваться новым препаратом, всех испытуемых предупреждают о возможных последствиях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоит ли игра свеч – вопрос в данном случае резонный. Но в итоге за меня все решила судьба. Оказалось, у меня есть антитела к ковиду.

- В этом случае вам нужно будет получить справку о перенесенном ковиде. После этого мы пригласим вас на следующее исследование, в котором смогут принять участие добровольцы с антителами, - сообщили в клинике.

Что мне дал такой ответ? С одной стороны, некое облегчение: получается, что я переболел бессимптомно и прививаться в ближайшее время не нужно. А с другой, стало как-то обидно, ведь я уже настроился идти до конца.

КОМПЕТЕНТНО

Основатель Петербургского медицинского форума Сергей АНУФРИЕВ:

- К сожалению, в испытании вакцин от коронавируса мы наблюдаем спешку, которая недопустима для этой категории препаратов. Практика показывает, что лабораторные испытания проводят слишком быстро, этого недостаточно, чтобы начинать тестировать препарат на людях. К тому же, чтобы говорить о результатах, нужно куда большее количество добровольцев, чем есть сейчас. Что касается конкретно этого препарата, то о нем слишком мало информации в открытом доступе.