Полиция задержала подозреваемого в зверском изнасиловании пенсионерки в Петербурге, умершей после избиения

Полиция задержала предполагаемого виновника жестокой гибели пенсионерки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в зверском изнасиловании пенсионерки, скончавшейся после этого в больнице. Трагедия произошла еще четыре года назад, но только сейчас сотрудникам розыска удалось установить предполагаемого преступника. Об этом 7 сентября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

- 2 октября 2017 года в Александровскую больницу была доставлена 67-летняя женщина. Ее госпитализировали от дома 4 по 3-му Рабфаковскому переулку в тяжелом состоянии. У пенсионерки было множество травм, а также следы жестокого изнасилования. Спустя неделю она скончалась, - рассказали в полиции.

Тогда же были возбуждены уголовные дела об изнасиловании и избиении, повлекшем смерть человека.

Подозреваемого задержали 6 сентября у дома 13/2 по проспекту Косыгина. Им оказался 40-летний житель Невского района, ведущий маргинальный образ жизни. За его плечами уже восемь судимостей за грабежи, наркотики и угрозу убийством.

Как выяснили оперативники, в тот злополучный день пенсионерка, проходя по улице, сделала замечание мужчине за то, что он справлял нужду. В ответ женщина была жестоко избита.

Сейчас подозреваемый под стражей.