Учебный год надо начинать весело

Праздник получился ярким! Фото: Олег ЗОЛОТО

Есть у «Комсомолки» добрая традиция - радовать тех, кому это особенно нужно. Поэтому 1 сентября мы отправились в Центр содействия семейному воспитанию № 2, чтобы устроить для его подопечных большой праздник.

В ГОСТИ ПРИШЕЛ ДАЖЕ… КОТ

Началось мероприятие с приветственной речи генерального директора и главного редактора «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Ирины Жегловой

- Мы искренне рады сегодня быть здесь! Для нас счастье - поздравлять таких классных, позитивных ребятишек с 1 сентября, - сказала Ирина. - Желаем вам дружной атмосферы и улыбок, чтобы вы друг другу обязательно помогали! Ну и, конечно, чтобы уроки были не такими сложными, а оценки хорошими. Стремитесь каждый день становиться чуть лучше, чем были вчера. Пусть у вас все будет хорошо! День знаний - праздник значимый, ведь с него начинается новый учебный год. И мы постарались сделать так, чтобы 1 сентября запомнилось не только стартом школьных будней, но и ярким мероприятием.

Ирина Жеглова пожелала ребятам удачи и хороших оценок. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Дети, а у вас тут есть кот? - спросила ведущая праздника.

- Нет, - с грустью в голосе ответили воспитанники детского дома.

И каково же было их удивление, когда в зал зашел большой рыжий кот. Он хоть и ненастоящий, но ему обрадовались не меньше. Все тут же ринулись обниматься с новым пушистым другом. Кот не только поиграл с детьми, но и рассказал о самых высоких зданиях в мире, о том, как и из каких материалов строят дома.

Талисман Группы «Эталон» вызвал восторг. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, всем детям подарили мягкие игрушки в виде озорного рыжего пушистика.

- Мы очень рады, что этот День знаний ребята смогли провести в доброй атмосфере праздника, в дружной компании с нашим рыжим котом, - сказал вице-президент Группы «Эталон» по региону Санкт-Петербург Дмитрий Володин. - Рыжий кот не только талисман Группы «Эталон», но и символ уюта и тепла в доме, которого этим детям порой не хватает. И огромное удовольствие видеть восторг ребят и искренние улыбки, когда они играют и обнимаются с рыжим котом. Надеемся, что этот праздник вдохновит ребят и зарядит их энергией на весь учебный год, тем более что свой маленький рыжий кот-талисман теперь появился у каждого воспитанника!

После этого наступила самая зрелищная часть программы - выступление «Театра-цирка Монгольфьери». Артисты исполняли сложные трюки, жонглировали и всячески веселили ребят. А иногда приглашали их на сцену, и тогда дети становились артистами. Например, отличился мальчик по имени Никита: после каждого выхода на сцену он широко кланялся в сторону зрителей.

Артисты «Театра-цирка Монгольфьери» показывали трюки. Фото: Олег ЗОЛОТО

ГЕОГРАФИЯ ИЛИ ХОРЕОГРАФИЯ?

Праздник проводил потешный клоун, который веселил не только детей, но и взрослых - воспитателей и учителей. В форме игры малыши изучили географию, которую сначала все дружно приняли за хореографию, Правила дорожного движения и виды разных вкусностей. Одним из друзей мероприятия стала компания «Арла Фудс», которая производит все виды сыров: и желтые, и творожные, и выдержанные, и даже с полезной плесенью! Юные зрители с интересом изучали виды сыров, о которых ранее не знали.

- Наши сыры производятся только из натурального молока высочайшего качества, не содержат красителей и очень богаты кальцием, который так полезен для костей и зубов, - рассказали в компании. - На каждой упаковке сыра Arla Natura® указано содержание дневной нормы кальция. Они подходят как для бутербродов, так и для приготовления различных блюд. Настоящее полезное и вкусное удовольствие!

Теперь у каждого ребенка есть свой собственный плюшевый котик и необычная игрушка в виде сыра Arla Natura®. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, компания «Арла» не только производит вкусные и полезные сыры, но также участвует в благотворительности. Она оплатила для троих детей сложные операции, а теперь помогла состояться нашему празднику. Благодаря ей дети получили в подарок интересные книги, канцелярские принадлежности к новому учебному году и забавные мягкие игрушки.

В игровой форме изучили Правила дорожного движения. Фото: Олег ЗОЛОТО

«БЫТЬ БЛИЖЕ К ТЕМ, КОГО МОЖЕМ СДЕЛАТЬ СЧАСТЛИВЕЕ»

Еще одни наши партнеры - официальные дилеры ŠKODA Сигма Василеостровский и Сигма Сервис - присоединились к поздравлению юных школьников. Подарки для воспитанников центра доставили на «железном коне» - автомобиле ŠKODA OCTAVIA.

- Сегодня мы с большим удовольствием поздравляли воспитанников центра, - рассказали в компании. - ŠKODA - бренд с крепкими семейными ценностями, которые мы несем в каждом нашем взаимодействии с окружающими. Подопечные Центра содействия семейному воспитанию № 2 не исключение. Мы рады присоединиться к празднику и быть ближе к тем, кого можем сделать чуть счастливее. Пусть для ребят этот учебный год начнется с радостных впечатлений.

Автомобильный холдинг Sigma является одним из лидеров на автомобильном рынке Санкт-Петербурга. Дилерский центр Сигма Сервис в течение семнадцати лет сохраняет индивидуальный подход к каждому клиенту, а Сигма Василеостровский - первый официальный дилер ŠKODA с интерактивным шоурумом на Северо-Западе. Группа компаний Сигма представляет весь модельный ряд марки ŠKODA, а также полный комплекс услуг для автовладельцев и тех, кто планирует ими стать. Официальные дилеры всегда рады улыбкам детей и каждому гостю!

Сигма доставила подарки детям на автомобиле ŠKODA OCTAVIA. Фото: Олег ЗОЛОТО

«ВСЕГДА РАДЫ ГОСТЯМ»

Свои подарки для ребят подготовил и издательский дом «Комсомольская правда». Воспитанникам центра вручили журналы «Фиксики» с развлекательными комиксами и познавательными материалами.

А в конце праздника всех ждал вкусный сюрприз - пицца! Учеба учебой, а обед, как говорится, по расписанию.

- Мы всегда рады гостям, потому что дети получают массу положительных эмоций, улыбок. Они любят общаться. Поэтому такие праздники для нас очень ценны и важны, - поделилась впечатлениями директор Центра содействия семейному воспитанию № 2 Алена Смекалова. - И спасибо «Комсомольской правде», что вот уже не один год подряд устраивает для нас такие праздники.

Несомненно, радость в детских глазах, их довольные улыбки и звонкий смех говорили сами за себя. Начало учебного года точно удалось и это для нас главное!