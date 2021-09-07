Эталонный День знаний

Школа рассчитана на 825 мест, и в ней есть все необходимое для комфортного и современного обучения.Фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон».

НОВЫЕ ПОДХОДЫ

Последние годы в Петербурге активно строятся детские сады и школы. Отчасти это связано с позицией городских властей: с 2020 года разрешение на новое строительство жилья выдается только при обязательствах возвести соцобъекты. Но застройщики осознают, что развитая инфраструктура - серьезное конкурентное преимущество. Поэтому крупные строительные компании уже не первый год на свои средства возводят садики и школы, причем стараются сделать их красивыми, удобными и функциональными.

Для Группы «Эталон» начинать новый учебный год с открытия школ и садиков уже стало доброй традицией. Вот и в этом году 1 сентября в Московском районе Петербурга застройщик открыл новую школу на 825 мест. В ней есть два спортзала - большой и малый, два бассейна - для оздоровительного плавания и обучения плаванию, большая столовая, актовый зал, библиотечно-информационный центр, включающий читальный зал и медиатеку. Кроме учебных классов, предусмотрены кабинеты трудового обучения, классы пения и музыки, студия хореографии. На прилегающей территории школы расположены площадки для волейбола, баскетбола, игры в теннис, а также дорожка для прыжков в длину, площадка для прыжков в высоту и гимнастики. Проектом предусмотрена безбарьерная среда для учащихся с особенностями здоровья. Особое внимание уделено безопасности учеников и учителей: на главном входе в здание запроектирован контрольно-пропускной пункт охраны, а также пост охраны на входе в блок начальной школы.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Также ко Дню знаний Группа «Эталон» открыла сразу четыре дошкольных образовательных учреждения: три детских сада в квартале «Галактика», еще один - в жилом комплексе «Охта Хаус».

- Сегодня для покупателей жилья, особенно для семей с детьми, важны не только характеристики жилого комплекса или планировка квартиры, но и наличие инфраструктуры рядом с домом. Это во многом определяет комфорт проживания. Именно поэтому одна из наших основных задач - развивать городскую среду и обеспечивать высокое качество жизни. Наравне с магазинами и местами для отдыха у новоселов должен быть доступ к социальным объектам, - говорит президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. - При работе над каждым социальным объектом мы детально продумываем его концепцию, дизайн, чтобы сделать его максимально удобным для детей. Ребята проводят в садиках и школах значительную часть дня, поэтому очень важно, чтобы им там было комфортно.

КСТАТИ

Не только сады и школы, но и медицина

Дефицит садиков и школ в Петербурге накапливался не один год, но с помощью строительных компаний ситуацию постепенно удается выправить. Для многих компаний наличие в составе жилых проектов садиков и школ уже стало нормой. Причем застройщики развивают новые подходы к созданию социальной инфраструктуры в городе - строят современные и максимально обустроенные и комфортные объекты. У Группы «Эталон» темпы строительства социалки - одни из самых высоких. В прошлом году компания ввела в эксплуатацию пять детских садов в рамках квартала «Галактика», жилых комплексов «Дом на Космонавтов» и «Охта Хаус». Кроме этого, в рамках проекта ЖК «Галактика.Премиум» ввели в эксплуатацию кабинет врача общей практики. Также в 2020-м получено разрешение на строительство школы в квартале «Галактика» на 825 учеников и двух детских садов в проектах «Петровская доминанта» и «Дом на Блюхера», началось строительство дошкольного образовательного учреждения в ЖК «Галактика. Премиум».