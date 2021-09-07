Запретные блинчики: Роспотребнадзор Петербурга опубликовал черный список школьных блюд

Колбаса и окрошка тоже под запретом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«С РОДИТЕЛЯМИ НИКТО НЕ СОВЕТУЕТСЯ»

Роспотребнадзор Петербурга ошарашил родителей списком запрещенных продуктов для школ. Чтобы грызть гранит науки было проще, растущему организму необходим правильный рацион. Теперь в меню столовых не будет макарон по-флотски, блинчиков с мясом и творогом, яичницы-глазуньи. Когда речь идет о фаст-фуде, ни у кого не возникает сомнения, что эти блюда не принесут пользы ребенку. Но чем не угодили макароны?

- Сохранение и укрепление здоровья детей – важный аспект государственной политики России. Почему-то народ реагирует на макароны, но мы запретили только макароны по-флотски. Эти методические материалы выпустили для родительского комитета, они разработаны давно и используются также ни один год, - объяснили в пресс-службе ведомства.

Пустые макароны без мяса разрешены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Меню школьных столовых проходит тщательную проверку. Сначала в игру включается Роспотребнадзор, который публикует список рекомендуемых продуктов, затем Управление социальным питанием разрабатывает рацион для детей, после чего его опять отдают на утверждение Роспотребнадзору.

- С родителями в этом вопросе никто не советуется. Меню составляет Управление соцпитания вместе с диетологами и другими врачами. Как правило, набор продуктов из года в год одинаковый, а меню не меняется в течение всего учебного года, - рассказал «КП» Председатель родительского комитета Петербурга Михаил Богданов. – К качеству блюд у родителей как правило вопросов нет. Дети не ходят голодными. А если к нам кто-то и обращается – то только из-за индивидуальных предпочтений. Например, ребенок не ест суп, просят не давать ему его.

НЕ ФАРШ – А ТУШЕНКА

Кроме яичницы-глазуньи и блинов с творогом в школьных столовых запретили несколько разновидностей колбас (сырокопченые, ливерные, кровяные), заливные блюда, форшмак из сельди, сало, маргарин и холодные супы, в том числе окрошку. Также в список вошли приготовленные во фритюре блюда, мясо диких животных, яйца и мясо водоплавающих птиц, кремовые кондитерские изделия (пирожные, торты), арахис, карамель, квас, кумыс, газированные напитки, кетчупы, майонез и маринованные блюда.

- Когда мы говорим о макаронах по-флотски, здесь речь об использовании тушенки, - оценила нутрициолог Ольга Панова. - В данном случае, если это свинина или говядина, надо понимать, какого она происхождения, соответствует ли ГОСТу. А блинчики с фаршем - это полуфабрикаты, творог тоже сложный продукт. В общем, чем меньше полуфабрикатов, тем дети будут здоровей. Самым главным критерием является безопасность, ведь когда ребенок попадает в школу, за него несет ответственность школа.

Управление социальным питанием разрабатывает рацион для детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, все рекомендации есть на сайте Роспотребнадзора в документе под названием «Родительский контроль за питанием детей (МР 2.4.0180-20)» (см. НА ЗАМЕТКУ). Его советуют придерживаться не только в школе, но и дома. Там расписана суточная калорийность для ребенка и даже сколько времени отводится на прием пищи. Роспотребнадзор считает, что ученик может справиться с обедом за 20 минут.

- Несмотря на все эти рекомендации, в российских школах не выработан нормальный механизм кормления детей. Во многих регионах даже нет специального органа, который это контролирует. В Петербурге он есть – так что у нас все еще не так плохо, - добавила Ольга Панова.

НА ЗАМЕТКУ

Чем и как кормить дома

- Особую роль в питании имеет белок. Он содержится в крупе, муке, хлебе, картофеле. Наиболее ценны белки животного происхождения – их можно получить из мяса, рыбы, яиц, творога, молока, сыра.

- Из жиров наиболее ценны жиры молочные – они есть в сливочном масле и молоке. Говяжий и бараний жир плохо переваривается.

- Особенно важно обеспечить растущий организм солями кальция и фосфора. Они содержатся в молоке, яйцах, картофеле, мясе, крупах.

- Жгучие, острые и пряные приправы нужно использовать в небольших количествах, так как они приводят к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

- Должен быть четко установленный режим питания. Тогда выделение пищеварительных соков будет начинаться к определенному времени. Между приемами пищи нужно выдерживать интервалы в 3,5 – 4 часа.

- Предпочтительно приготовление блюд на пару, отваривание, запекание, тушение, припускивание.

- Готовить лучше без соли, а солить уже приготовленное блюдо. При этом использовать соль с пониженным содержанием натрия.