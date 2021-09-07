Встретила осаду города ребенком: 82-летняя пенсионерка через суд добилась знака «Жителю блокадного Ленинграда»

Петербургской пенсионерке через суд выдадут знак "Жителю блокадного Ленинграда". Фото: Олег ЗОЛОТО

82-летняя пенсионерка из Приморского района Петербурга добилась через суд знака «Жителю блокадного Ленинграда». Белла Иосифовна Сахартова родилась в городе в 1939 году и встретила осаду, будучи маленькой девочкой. 20 июля 1942 года ее эвакуировали из Ленинграда. В 2021-м году бабушка столкнулась с нежеланием районной администрации вручить ей почетный латунную медаль и назначить соответствующие льготы. Чиновники ссылались, что нет доказательств нахождения Беллы Иосифовны в осажденном городе на протяжении не менее 4 месяцев.

Пенсионерка не сдалась и при поддержке родных отправила необходимые документы в суд.

- Суд изучил, что в доме в Шишмаревском переулке проживали родители пенсионерки. Мать умерла в 1940-м году, а отца в 1942-м эвакуировали в Алтайский край, запись об этом датирована в июле. Кроме этого архивная справка от 1990 года указывала, что Сахартову эвакуировали из Ленинграда 20 июля 1942 года. До эвакуации она проживала по указанному адресу, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Следовательно, Белла Иосифовна прожила в блокаде, мягко говоря, более 4 месяцев. Ответчик из администрации на заседание не явился. В итоге суд обязал чиновников выдать пенсионерке знак и соответствующее удостоверение к нему.

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