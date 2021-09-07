«Укропная мафия». На что идут дачники, чтобы продать урожай у метро и на рынках Петербурга

На городских рынках выделено 645 бесплатных мест для дачников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начало сентября. Сезон урожая в самом разгаре. Дачники возвращаются из Ленобласти в город с полными корзинами яблок, ведрами картошки, огурцов, томатов и прочих даров природы. Но что делать, если съесть все самому не получается, а родные и друзья начали вежливо отказываться от банок с соленьями и вареньями?

- На городских рынках выделено 645 бесплатных мест для дачников, где они могут продавать урожай, - рассказали «КП» в Комитете по промышленной политике торговле и инновациям. - Полный список рынков опубликован у нас на сайте.

Мы решили пройтись по таким торговым точкам и посмотреть, кто, что и почем там продает.

Цены у пенсионеров ниже, чем во многих магазинах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЗА ОГУРЦАМИ С ОГОРОДА ДАЖЕ ОЧЕРЕДИ СТОЯТ

Первым делом отправились на Сытный рынок. Сегодня будний день, так что покупателей немного. Спрашиваем у завсегдатаев, где здесь места для дачников? Приветливая торговка в бордовом фартуке даже соглашается нас проводить. Специальные места помечены табличкой, но за прилавками никого, кроме мух, слетевшихся к оставленному кем-то ящику сгнивших помидоров.

- Дачники приходят в выходные, к ним даже очереди стоят! Только сегодня никого. Здесь покупают и торгуют одни и те же люди. Все друг друга знают поименно. Такой у нас район. Конкуренции за эти места нет, - рассказала торговка по имени Нино.

А вот другая продавщица сообщила, что места эти популярностью не пользуются из-за их удаленности от центрального прохода. Кому верить непонятно.

- Мне выгоднее аренду оплатить, чем там бесплатно торговать, - отметила она.

Чтобы торговать, дачникам нужно предъявить паспорт и документы на участок в Петербурге или Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как бы там ни было, в администрации Сытного рынка нам объяснили, что дачникам, которые хотят здесь торговать, нужно предъявить паспорт и документы на участок, расположенный на территории Петербурга или Ленобласти.

- То есть, если у меня огород в соседней Новгородской области, я к вам прийти уже не могу? - уточняем у администрации.

- Нет, почему, можете, только аренду оплатить придется, - ответили нам.

«НА РЫНКЕ НИЧЕГО НЕ ПРОДАТЬ»

Едем на самый известный рынок центра Петербурга. На Сенном заняты все прилавки. Кроме тех, что выделены для садоводов. Как рассказали местные коммерсанты, места эти популярностью не пользуются и обычно бабушки торгуют поближе к Московскому проспекту - у Вяземской лавры. Правда, опасаясь совместных рейдов районной администрации и Комитета по контролю за имуществом, пенсионерки стали выходить пореже. Сегодня на Московском никто не торговал.

На улице у метро «Владимирская» торговля идет полным ходом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В администрации Сенного рынка почему-то не смогли прокомментировать правила, по которыми дачникам предоставляются бесплатные места:

- Обратить завтра. Сегодня сотрудников, которые могли бы ответить на ваши вопросы на месте нет.

Любопытная ситуация на Кузнечном рынке. Места в павильоне для дачников там также пустуют. Вернее, их приспособили под склад предприимчивые краснодарские фермеры. Зато на улице у метро «Владимирская» торговля идет полным ходом. Бабушки и дедушки продают цветы, грибы, помидоры, кабачки и зелень.

- Так на рынке нет никого! Там, милые мои, ничего не продать. Вот я два огурца привезла, картошечки чуток и то весь день сидеть буду. Пока нам тут торговать не запрещают, - рассказывает пенсионерка Ирина.

Места в павильонах пустуют. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще один пожилой мужчина, пожелавший не представляться, пожаловался, что администрация рынка просит от дачников кучу документов, включая ИНН и медкнижку.

Что касается цен, у бабушек килограмм огурцов у метро стоит около 50 рублей, помидоры – по 100. Это чуть дешевле, чем в супермаркете, но дороже, чем в сервисах доставки. Зато по неправильной форме овощей видно, что все свое, с огорода.

- У меня участок во Мге, все оттуда везу на электричке, - бойко уточняет Ирина.

В администрации Кузнечного рынка нам объяснили, что большинство бабушек не хочет торговать в отведенных местах, а стоят у метро, лишь по той причине, что овощи они выращивают не сами. А вовсе не из-за того, что нужно много документов.

- Требуется только паспорт и справка о наличие дачного участке. У метро торгуют «укропная мафия», - отметили в администрации. - Утром приезжает машина, которая раздает старушкам зелень. Сейчас у нас только один садовод пользуется бесплатным местом. Продает там клубнику. Но сейчас осень, ждем наплыва грибников.

Пенсионеры торгуют, не боясь быть оштрафованными. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

В Управлении по развитию садоводства и огородничества, нам объяснили, что список требований к дачникам, которые хотят воспользоваться бесплатными местами, везде разных. Критерии, по которым, предоставляются места устанавливает непосредственно администрация каждого конкретного рынка.

- Как правило требуются подтверждение цели использования торгового места. В редких случаях просят показать справку от председателя садоводства, но это, скорее исключение, - уточняют в Управлении.

БДИ!

Штраф за незаконную торговлю в Петербурге составляет от 4 до 5 тысяч рублей. Но на практике бабушки чаще всего получают предупреждение.