Принцесса в темнице: Эскортница после 10 дней секс-рабства сделала неожиданную татуировку

После случившегося девушка пошла делать новую татуировку Фото: СОЦСЕТИ

23-летняя Елизавета Бабикова, которую похитил и держал 10 дней в заточении бизнесмен из Нижнего Новгорода, пытается справиться с пережитой психологической травмой. Девушка, как говорила на допросе, работала в эскорте. Со своим будущем мучителем познакомилась на сайте знакомств. Там он представлялся богатым мужчиной по имени Сергей (как позже окажется – это владелец местной компании, семьянин, отец двоих детей). Ухажер предложил съездить с ним в ресторан, но вместо этого связал несчастную в машине и отвез в свой гараж, под полом которого был настоящий бункер с кроватью, ванной и компьютером. Больше недели девушка провела в секс-плену, пока на 10-й день ее не освободили сотрудники полиции. Сейчас бизнесмен арестован, а Лиза пытается вернуться к обычной жизни.

«ТАТУИРОВКА С СЕКРЕТНЫМ СМЫСЛОМ»

Елизавета до сих пор не может пережить случившееся и почти не разговаривает на эту тему. Как выяснила kp.ru, спустя несколько дней после заточения девушка поехала к своему старому другу – тату-мастеру, который ранее делал ей несколько рисунков на теле – птицу на груди и тигра на ноге. Девушка попросила его набить новую, довольно необычную наколку.

На груди у Лизы уже есть тату птицы Фото: СОЦСЕТИ

- Она провела день у меня, - рассказал «КП» тату-мастер Евгений. – Я ей бил татуировку. Сама она просила ее не беспокоить вопросами о случившемся. Ее все это достало.

Евгений поделился с «КП» снимком своего нового шедевра. На рисунке изображена принцесса, видимо, с ней отождествляет себя Лиза. На голове у нее то ли корона, то ли часть башни замка, а в центре - цифра 9, что, возможно, является отсылкой к числу дней, проведенных в плену, в заточении. Мы уточнили у мастера – правильно ли мы интерпретировали смысл тату, на что он многозначительно ответил, что это загадка, добавив подмигивающий смайлик.

«ЧИСТАЯ ИСТОРИЯ ПРО ЖЕРТВУ-ПРИНЦЕССУ»

Никаких больше других объяснений татуировки Елизаветы Евгений не дал. Поэтому за интерпретацией нового изображения на теле жертвы бизнесмена «КП» обратилась к психологам.

Тату-мастер Лизы скинул "КП" свое новое произведение

- У нее посттравматическая реакция, - рассуждает клинический психолог, сексолог, психоаналитик, сертифицированный специалист Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии Евгения Зоткина. - Девушка могла сделать все, что угодно. Во-первых, она может находиться в измененном состоянии сознания. Во-вторых, это либо шоковая реакция, либо попытка обесценить случившееся. У психики не хватает ресурсов, чтобы переживать это состояние. И это такое примирение, высмеивание. Поймите, некоторые жертвы молчат, а некоторым надо говорить и говорить о случившемся. Им нужно пережить эти события. Им важно в этом находиться в разных формах. И это форма принятия того, что произошло.

- Но о чем все же может говорить принцесса в заточении после такого?

- Возможно, это некая романтизация. Чистая история про жертву, которая не могла ничего сделать. Была в беспомощном состоянии. И знаете, как в современной культуре, люди делают то, что набирает каких-то баллов в привлекательность. Но однозначного ответа, что это плохо или хорошо - нет. Это такая защитная реакция. Посттравматический синдром может выглядеть по-разному.

Раньше Лиза выглядела иначе Фото: СОЦСЕТИ

«ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ТАКОЙ, КАК В ФИЛЬМЕ «КРАСОТКА»

С возможной попыткой романтизировать ситуацию согласны и другие психологи.

- Либо эта татуировка нужна, чтобы не забыть то, что с ней произошло, зафиксировать для себя это событие. Либо это такой некий стокгольмский синдром. Она теперь особенная такая. Это тоже информационный повод. Ее освободили сотрудники полиции. Она создала хайп и будет теперь одна такая в мире принцесса в темнице. Это выход из психотравмы. Ведь и депрессия бывает с улыбающимся лицом. И надо учитывать еще, говоря об эскорте, что девочки не только деньги хотят получать, а что-то еще. Как в фильме «Красотка» - любовь, внимание, понимание. Каждая принцесса может по-разному выйти из ситуации насилия. Но это всегда травма.

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