Временные порталы в блокадный Ленинград появились в центре Петербурга

"Блокадные маршруты" дополненной реальности появились в Петербурге / Фото: Комитет по культуре

В центре Санкт-Петербурга появились временные порталы, которые позволят увидеть город во время блокады. Специальные стенды установили в Северной столице специально к 8 сентября 2021 года к 80-летию со дня начала блокады Ленинграда. О мультимедийном проекте "Блокадные маршруты" рассказали в комитете по культуре.

- VR-технологии позволяют увидеть эти места такими, какими они были в годы блокады. События, описываемые в аудио-историях, взяты из блокадных дневников, озвучены петербургскими артистами театра и кино, - рассказали в комитете.

Для того, чтобы увидеть Ленинград во время блокады, надо скачать специальное приложение / Фото: Комитет по культуре

В центре Петербурга всего установлено 12 таких временных порталов. На карте они обозначены как три инсталляции и 12 информационных стенда. Для того, чтобы погрузиться в блокадный Ленинград, надо просканировать QR-код, размещенный на инфостенде, и перейти по ссылке для скачивания приложения.

Далее, открыв приложение, можно увидеть ближайшие точки "Блокадного маршрута". Открывая одну из точек, необходимо совместить реальные архитектурные объекты с их виртуальными аналогами, после этого произойдет совмещение.