Бывший ректор петербургского ИБП, где учился глава МЧС России Евгений Зиничев: «Такие люди двигают страну вперед»

Зиничеву было 55 лет. ФОТО: vk.com/kremlin_ru_adm

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время поездки в Норильск на межведомственные учения. Трагедия произошла, когда оператор съемочной группы поскользнулся у края обрыва и упал в воду, а Евгений Николаевич прыгнул за ним, чтобы спасти, но напоролся на выступающий камень. Зиничеву было 55 лет.

Родился будущий министр в Ленинграде. Здесь же поступил в Санкт-Петербургский институт бизнеса и права, когда ему было больше 30 лет. Тогда у Евгения Николаевича уже была работа, связанная с военным делом, поэтому образование он получал заочно. Бывший ректор вуза Виктор Василенок рассказал о студенческих годах Евгения Зиничева:

- Когда он учился, я как раз работал в университете. Видно было, что Виктор человек уже взрослый, работающий, - рассказал "Комсомолке" в Петербурге" Василенок. - У него была цель - получить экономическое образование, наверное, он тогда уже думал о карьере. И он его получал, не халявничал, скромный был парень. Его интересовали экономические проблемы, а потом и финансы. В конце обучения мы вместе трудились над его дипломом, мысли он здравые давал. Защитился хорошо, значит, знания впитал.

После окончания учебы Евгений Зиничев продолжил общение со своим ректором. Они созванивались без особого повода и с поводом, например, по праздникам.

- Я помню, как поздравлял его с назначением в губернаторы Калининградской области. Он тогда сказал, что сам не ожидал такого. Скромный был парень, - отмечает Виктор Леонидович.

Евгений Зиничев ушел из жизни как глава МЧС России. На эту должность он был назначен в январе 2020 года.

- Он даже не успел раскрыть весь свой потенциал, хоть и находился на посту министра. Это страшно, когда уходят такие люди. Именно они двигают страну вперед, на таких людях она и держится. Его смерть - трагическая случайность, которая стала подвигом. Какая же должна быть сила духа, чтобы в мгновение принять решение. Он же понимал, что это опасно, но просто не мог поступить по-другому. Такая самоотверженность была чертой его характера, - признался Василенок.

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