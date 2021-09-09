«Самый модный храм в РПЦ»: Почему на богослужения в Лесколово приезжают из Петербурга и со всей Ленобласти

На богослужения приходят сотни горожан. Фото из архива храма.

ОТ РУИН К ВОЗРОЖДЕНИЮ

Еще три года назад строящийся храм во имя Смоленской иконы Божией Матери в Лесколово предлагали демонтировать: пять лет он простоял без крыши, на стенах появилась плесень, а на головы прихожан во время службы в цокольном этаже капал дождь.Вскоре храм будет окончательно достроен благодаря неравнодушным людям. А то, что сегодня он стал местом притяжения сотен взрослых и детей, настоятель иерей Андрей Гребенюк считает настоящим чудом.

Отец Андрей возглавил приход в 2018 году, он был уже четвертым по счету настоятелем многострадального храма. На тот момент немногочисленные спонсоры перестали оказывать поддержку, поскольку здание разрушалось на глазах, и было понятно: еще одна зима без крыши - и церковные стены придут в негодность. Гребенюк собрал прихожан в ДК Лесколово и решительно заявил: строительство храма будет продолжено, несмотря ни на что.

- Мы возобновили стройку благодаря помощи Пресвятой Богородицы, потому что все произошло при чудесных обстоятельствах. Вскоре после моего назначения ко мне обратился один человек и вручил крупную сумму денег, отказавшись от любой огласки.Этого хватило, чтобы сделать кровлю, - рассказывает отец Андрей.

У НОВОЙ ИКОНЫ ПРОСЯТ О ДЕТЯХ

Затем в храме появилась собственная икона Богородицы, написанная по заказу отца Андрея. Она не повторяет ни одну из существующих, поэтому ее так и назвали -Лесколовская. После ее освящения отец Андрей заложил добрую традицию: каждый вторник у иконы служится молебен о детях. Это не случайно: в приходе очень много молодых ро-дителей и тех, кто хочет ими стать. По словам настоятеля, с этой иконой связано немало личных историй, когда после обращения к Лесколовской Богородице у людей рождался долгожданный ребенок.

- Однажды ко мне пришла девушка и посетовала, что у нее никак не получается забеременеть. Я предложил ей поучаствовать в молебне о детях.Через месяц она пришла ко мне с радостной новостью, а через год я уже крестил ее младенца, - говорит иерей.Юным прихожанам в храме всегда очень рады - специально для них даже обустроили детскую комнату. Отец Андрей убежден: чтобы не отвратить ребенка от церкви, важно сделать так, чтобы ему хотелось сюда приходить. Во время богослужений дети играют и видят на экране, как молятся их родители. Удивительный факт: торжественное открытие детской комнаты пришлось на 9 декабря - день преподобного Стилиана Пафлагонского - покровителя детей.

По мере строительства и обустройства храма о нем стали больше узнавать, и люди стали приезжать на службы из других поселков и даже из Санкт-Петербурга. Что особенно важно - появилась поддержка.

- У нас до сих пор не было крупных спонсоров, но нам очень помогают. Например, Евгений Демин, который возглавляет компанию «Сплат». Хотя он не наш прихожанин, Евгений без вопросов выделил нам полмиллиона рублей на завершение отделки, - рассказывает отец Андрей.

Еще три года назад церковь предлагали демонтировать, а теперь ее строительство почти завершено. Фото из архива храма.

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Весной, по словам отца Андрея, случилось еще одно чудо: появился меценат, который вызвался провести полную облицовку здания - завершающий штрих строительства и один из самых дорогостоящих.

- Один из самых дорогостоящих этапов строительства - это внешняя облицовка. У нас не было таких средств, и я просто ждал, когда Богородица нас снова поддержит. Тогда же обратился к гендиректору компании «Сити-78» Руслану Гайсину - слышал, что он неравнодушный человек и всегда откликается, когда нужна помощь. Он приехал и сказал: все сделаем. И вот у нас уже закуплены строительные материалы, а работы планируем закончить в следующем году. Это будет завершающий штрих строительства, который мы все так долго ждали, - не скрывает радости настоятель.

10 августа, в день Смоленской иконы Божией Матери, высокопреосвященнейший Игнатий, епископ Выборгский и Приозерский, освятил великим чином храм в Лесколово.

Сегодня храм в Лесколово - это место притяжения сотен прихожан, где каждый чувствует себя желанным гостем. Здесь установили удобные скамейки для пожилых и немощных,обустроили психотерапевтический кабинет.

- Наш храм самый модный в РПЦ сегодня, - шутит настоятель