Из-за мизерных зарплат детсады Адмиралтейского района остались без поваров и нянечек

В Адмиралтейском районе города не хватает не только поваров, но и нянечек, уборщиц и другого обслуживающего персонала. Фото: Олег ЗОЛОТО

В сентябре в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга планировали открыть новый, современной филиал 130-го детского садика на Парфеновской улице, рассчитанный на 140 мест. Но в назначенный день этого не произошло. Оказалось, что в учреждении нет повара. Чтобы узнать причину, достаточно зайти на любой из сайтов по поиску работы, написать в строке поиска «повар в детский сад» и посмотреть на зарплаты.

Самые высокооплачиваемые вакансии предлагают частные учреждения. Но даже в Ленобласти зарплаты больше 30 тысяч рублей. А в Петербурге начинаются от 19 тысяч рублей и редко доходят до 25-30. Сама ставка, кстати, составляет 17 тысяч, еще 2 доплачивают дополнительно. Можно ли выжить на такие деньги в Петербурге?

На такие зарплаты желающих немного.

В итоге родители детей предложили оплачивать работу повара из своего кармана. Но им не разрешили - это противоречит закону.

- Мы познакомились с воспитателями. Детей уже распредели по группам, создали родительские чаты, там уже даже написали, какие документы нужно привезти. Но тут нас сначала просят подождать до 6 числа, а потом открытие переносят на неопределенный срок. В детском саду нет повара, - пожаловалась жительница Адмиралтейского района Анастасия Гончарова. – И вот, садик есть, а кто в нем будет работать – непонятно.

Оказалось, что проблема касается, не только 130-го детсада, но и соседних дошкольных учреждений. Например, детского сада №112.

- Когда мы туда ходили, в ясельной группе не было нянечки, - рассказывает одна из мам Виктория. - Воспитательница не успевала одевать детей. Пока одни стояли и потели, другие мерзли. Также ребят было некому водить в туалет. Те же проблемы в младшей группе.

В итоге Виктория решила сменить садик и перевела ребенка в новый - на Парфеновской. Но он вообще не открылся.

О нехватке поваров в дошкольных учреждениях знают и в администрации. Фото: Олег ЗОЛОТО

«ПРОБЛЕМА ВСЕГО РАЙОНА»

Мы связалась с сотрудниками детского сада, которые согласились поговорить на условия анонимности.

- Это проблема всего Адмиралтейского района. Не хватает не только поваров, но и нянечек, уборщиц и другого обслуживающего персонала. Кто пойдет работать за такие деньги? Нормальная зарплата только у воспитателей, которым доплачивает государство. У нас в новом филиале одна мамочка согласилась пойти работать. Но нам разрешили набирать персонал только за неделю до открытия. А вы представляете, сколько нужно справок подготовить: о состоянии здоровья, отсутствии судимости, отсутствии зависимостей. Это никак не неделя, - объясняет собеседница. - Также не хватает и медсестер - порой на четыре учреждения приходится одна сотрудница.

По словам работницы учреждения, сейчас руководство детского садика делает все возможное для скорейшего открытия. В частности, заведующая филиалом помогла распределить детей по соседним учреждениям.

Отметим, что детские сады находятся в ведении администрации Адмиралтейского района. Корреспонденту «КП» сообщили, что о проблеме знают, но оперативно комментировать ее отказались, предложив написать письмо на имя главы района.