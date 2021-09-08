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Звезды8 сентября 2021 18:08

Звезда шоу «Холостяк» Кристина Романова подала в суд на Google и «Яндекс», требуя удалить интимные сплетни о ней

Девушка сетует, что над ней издевается бывший парень из Турции, распространяя эротические фотографии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургская модель Кристина Романова требует через суд удалить из интернета интимные сплетни. Фото: instagram.com/kristina.romnva

Петербургская модель Кристина Романова требует через суд удалить из интернета интимные сплетни. Фото: instagram.com/kristina.romnva

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрит иск звезды шоу «Холостяк» Кристины Романовой к Google, YouTube и «Яндексу» из-за того, что на просторах Сети распространяются интимные сплетни о ней. Напомним, девушка является известной в городе моделью. Недавно ей не хватило совсем немного, чтобы победить в телепроекте и стать единственной избранницей Тимати. Но на все это наслоился скандал – в интернете стали появляться интимные фото и видео, на которых, предположительно, запечатлена Романова.

Девушка славится фотосессиями для эротических журналов. Фото: скриншот с instagram.com/kristina.romnva

Девушка славится фотосессиями для эротических журналов. Фото: скриншот с instagram.com/kristina.romnva

Позже модель призналась, что ее мучает бывший парень из Турции. Она познакомилась с ним пару лет назад, а после расставания он вскипел и на постоянной основе публиковал грязные сплетни о ней вместе с подробностями сексуальной жизни. Более того, как заверяет Кристина, ей начали приходить анонимные угрозы на английском языке. Сердце девушки не выдержало, и она пошла в суд. Но иск подала не к злоумышленнику.

- Истица указала, что мужчина из Турции является психологически неустойчивым. Информация, порочащая ее честь и достоинство, продолжает распространяться в интернете. Уведомления с требованием удалить контент были проигнорированы, - рассказали «Комсомолке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Кристина требует уничтожить все сплетни, а конкретно по 14 ссылкам, что она предоставила. Кроме этого модель просит взыскать с медиагигантов 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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