«Гарри Поттер» против Стивена Кинга: Какие книги читают петербуржцы в 2021 году

Какие книги выбирают петербуржцы в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Россия входит в тройку самых читающих стран мира, а Санкт-Петербург, как культурная столица, постоянно поддерживает этот статус. Аналитики сервиса "Авито" выяснили, какие книги петербуржцы читают в 2021 году. Оказалось, что интерес горожан к литературе в этом году вырос на 40% по сравнению с 2020 года. В основном горожане выбирают фэнтези, фантастику и литературу по саморазвитию.

Специалисты сервиса составили топ-10 книг, которые чаще всего ищут жители Петербурга. Оказалось, что первое место занимает сага о "мальчике, который выжил". Сказка о "Гарри Поттере" за 2021 год стала популярнее на 30%, а одна книга, в среднем, стоит по 890 рублей.

Так, в топ-10 вошли:

Что касается Стивена Кинга, то почти любые книги этого мастера ужасов идут нарасхват. Горожане с удовольствием читают "Оно", "Темная Башня", "Ярость". Его популярность в городе подскочила на 50%.

Волшебные миры магов и чародеев продолжают быть востребованными у петербуржцев. Так, "Ведьмаком" любители чтения стали интересоваться на 17% больше, чем годом ранее, а "Властелином колец" на 50%. Причем, популярность истории про хоббитов, гномов и эльфов, вероятно, выросла на фоне того, что сейчас идут съемки сериала по мотивам романа.