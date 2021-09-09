В Петербурге прошла первая профессиональная выставка детских рисунков

Юные художники получили возможность пообщаться с опытными мастерами. Фото: пресс-служба СПбГУП.

МАЛЕНЬКИЕ ШАГИ К БОЛЬШОМУ ИСКУССТВУ

В галерее Point art gallery среди картин популярных петербургских художников появились детские рисунки. Рядом с произведениями мастеров своего дела расположились полотна тех, кто только делает первые шаги в сторону искусства. Ребята с важным видом рассказывали посетителям, сколько времени заняла каждая из картин и как зародилась идея.

- Мы собрали работы тринадцати юных петербуржцев, чтобы поддержать их творчество. Для детей это настоящий праздник. Мне кажется, это будет сильным толчком для их дальнейшего развития, - рассказывает владелица галереи Татьяна Троянова. Каждый маленький художник сам выбирал тему своего рисунка. Кто- то нарисовал любимую маму, кто- то медведя, с которым засыпает каждый вечер, а кто-то изобразил целый африканский мир и его обитателей. Например, Ульяна Андреева нарисовала жирафа, который

смотрел на пролетающую мимо бабочку. Работа получилась настолько красочной и эмоциональной, что ее высоко оценили эксперты. В итоге картина украсила обложку профессионального каталога выставки.

- Важно проводить подобные мероприятия, потому что ребятам, которые только в начале своего пути, нужна обратная связь, - отметил президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар. - Например, чудесный жираф Ульяны попал на обложку - это уже достижение для нее, это оценка ее творчества. Да и мы должны понимать, кто нас будет окружать в будущем и какими картинами нам предстоит любоваться.

Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий с дочерью Лизой. Фото: пресс-служба СПбГУП.

«ЧИСТОТА ВЗГЛЯДА НА МИР»

Поддержать ребят пришли непосредственные поклонники их творчества - родители. Многие из них сами подтолкнули детей к живописи, а кто-то просто поддержал инициативу ребенка. Побывал в галерее и ректор СПбГУП Александр Запесоцкий - там выставлены рисунки его дочери Лизы.

- Людям в детстве присуща определенная чистота взгляда на мир, какая-то внутренняя свобода, - отметил Александр Запесоцкий. - Иногда если перед ребенком возникает академическая школа, то она немного ограничивает про- явления детской непосредственности и фантазии. Важно, что занятия искусством позитивно влияют на подрастающее поколение. Из-за этого в нашем недобром веке дети вырастают добрее, сохраняют лучики своего теплого отношения к миру. По-настоящему оценить искусство могут только профессионалы. Родители в этом смысле слишком предвзяты. Поэтому на выставку были приглашены и уже опытные, известные художники. У ребят была возможность пообщаться с ними, попросить оценить свое творчество, дать дельный совет. - Я сам рисовал с детства, но есть гениальные художники, которые начали очень поздно, - отметил художник Геннадий Бернадский.

- У каждого этот путь индивидуален. На этой выставке отражены те искренность и восхищение перед красотой мира, которые присущи детям. Думаю, что все ребята запомнят эту выставку на всю жизнь. Это тот важный момент, когда им оказаны поддержка и внимание. Получив заряд вдохновения, ребята пошли творить свои новые шедевры. А посетить выставку можно до 18 сентября. Работы не продаются, поэтому со стен галереи они сразу отправятся в комнаты своих создателей. Но не все. Часть из них украсит общественные пространства различных учреждений Петербурга. Просьбы об этом уже поступили.