«Стрессовая ситуация для экипажа»: Космонавт Андрей Борисенко рассказал, чем может грозить задымление в российском сегменте МКС

Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко оценил ситуацию с задымлением в российском сегменте МКС. Фото: Из личного архива героя публикации

Задымление в российском сегменте Международной космической станции, о котором в четверг, 9 сентября, рапортовал Роскосмос, не говорит о серьезных проблемах с оборудованием и не представляет угрозы для жизни и здоровья членов экипажа. Об этом «КП-Петербург» в четверг, 9 сентября, рассказал летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко.

- Все нештатные ситуации, которые могут возникнуть на МКС, делятся на «расчетные» и «нерасчетные», - объяснил собеседник «Комсомолки». – То есть, те, которые теоретически могут возникнуть, и к ликвидации которых экипаж заранее готовится, и те, которые предвидеть не в силах никто. Задымление – расчетная нештатная ситуация. Все знают, что в таком случае делать, как избежать опасности и так далее.

По словам Андрея Борисенко, датчики дыма на МКС периодически выдают ложные срабатывания – за дым они могут принимать пыль, если в воздухе ее скапливается слишком много. «Реальных» же тревог за всю историю эксплуатации станции было всего две – и в обоих случаях все также разрешилось без какого бы то ни было ущерба для оборудования или самого экипажа.

- Как говорит Роскосмос, в данном случае задымление произошло во время автоматической подзарядки аккумуляторов, - отмечает космонавт. – К сожалению, не уточняется, каких именно, ведь аккумуляторы на МКС много – есть, например, бортовые, которые являются частью системы электропитания, есть такие, которые используются для вспомогательной аппаратуры, и так далее. Серьезнее всего в плане возможных последствий, конечно, неполадки с бортовыми аккумуляторами, потому что их отказ может привести к сбоям в работе систем связи, навигации и жизнеобеспечения. Но, насколько я понимаю, сейчас ни о каких долгосрочных угрожающих последствиях говорить не приходится, потому что программа полета после инцидента с задымлением никак не изменилась – сейчас экипаж продолжает подготовку к выходу в открытый космос. Так что, какого бы рода проблема ни возникла, она разрешилась благополучно – просто стрессовая ситуация, не более того.