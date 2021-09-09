Новые люди вместе с петербургскими рестораторами призывают принять меры по спасению сферы общепита

На круглом столе «РестоСпб: в будущее возьмут не всех» собрались участники рынка, профильные журналисты и представители партии «Новые люди». Фото: предоставлено организаторами.

На круглом столе «РестоСпб: в будущее возьмут не всех» собрались участники рынка, профильные журналисты и представители партии «Новые люди». Обсудили, как призвать руководство города повернуться лицом к отрасли общественного питания.

НЕОБХОДИМЫ ПРЕФЕРЕНЦИИ

Сейчас нет ни одного сегмента экономики, не ощутившего на себе последствия эпидемии коронавируса. НoReCa, по мнению специалистов, находится в состоянии не просто тяжелом, а близком к катастрофическому. За 2020-2021 годы в Петербурге разорилось порядка 30% предприятий общепита. Этот факт особенно тревожен, поскольку данный сегмент составляют предприятия малого и среднего бизнеса. И они ушли с рынка в том числе потому, что в трудный момент не получили поддержки властей. - НoReCa - авангард экономики. Эти предприятия мобильны, быстро адаптируются, способы быстро наращивать финансовые потоки. Это инвестиции внутри собственной страны и ориентированность на отечественных потребителей, - считает одна из организаторов круглого стола, бизнес-активист, представитель партии «Новые люди» Валентина Головачева. - Но сложилась странная ситуация: рынок есть, он развивается, потенциал очевиден, а преференций нет. Вклад предприятий общепита в ВВП составляет около 20%, что конечно, мало. Почему бы не поставить цель увеличить эту цифру? Но для этого необходим диалог представителей отрасли с властью. Чтобы актуальная повестка дня осознавалась всеми, чтобы принимались практические меры поддержки, совершенствовались законы.

Участники дискуссии создали коллективное обращение к губернатору города и депутатам Законодательного собрания. Фото: предоставлено организаторами.

ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ «КИРПИЧА НА ГОЛОВУ»

Координатор проекта «Горизонты Гостеприимства» Михаил Рапопорт считает огромной проблемой внезапные запреты, которые падают рестораторам, как кирпич на голову. - Предприятия готовы саморегулироваться, заводить новые стандарты, работать по правилам, но модель взаимодействия с властями и надзорными органами настолько не отлажена, что выполнить вводимые сверху правила зачастую нереально. Или убыточно. В история есть масса примеров, что стопроцентные запреты не работают. Этого никак не могут понять наши законодатели. Такие методы приводят к тому, что легальный бизнес закрывается, а на рынке появляются недобросовестные дельцы.

По мнению большинства участников обсуждения, совершенно недопустима система двойных стандартов. Фото: предоставлено организаторами.

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ

Директор по маркетингу ресторанной группы «Комитет» Ирина Коняхина считает, что нужно объединять усилия в борьбе за развитие. - Представители индустрии не раз вступали в диалог с властью, но это была реакция на конкретные нововведения. Пришло время выступить единым фронтом и добиться решения давно назревших проблем. По мнению большинства участников обсуждения, совершенно недопустима система двойных стандартов, когда по непонятным критериям деятельность одних организаций блокируется, а другим создается благоприятный режим. По предложению Валентины Головачевой участники дискуссии создадут коллективное обращение к губернатору города и депутатам Законодательного собрания. Как представитель партии «Новые люди», Валентина берет на контроль судьбу этого документа. Она отмечает, что в руководство города обязано откликнуться на запрос представителей бизнес-сообщества. От этого выиграют все: и целая ресторанная отрасль (в которой работают тысячи людей), и потребители услуг, и город, который может быть ресторанной столицей мирового уровня.

Наталья ФЕДОРОВА