Петербуржцы смогут тратить маткапитал на ремонт дачного дома

Петербуржцы смогут потратить материнский капитал на ремонт дачного дома Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заксобрание Петербурга завершило весеннюю сессию сентябрьским заседанием. В четверг 9 сентября 2021 года народные избранники шестого созыва покинули свои места и теперь ждут выборов, после 19 сентября будет известен новый состав парламентариев.

В списке проделанной работы депутатов нужно отметить закон о продлении городской программы материнского капитала до 2026 года, законы о бесплатном горячем питании для школьников, закон о стимулировании промышленного производства, законы о защите зеленых насаждений, борьбе с уплотнительной застройкой, «балконную амнистию», регулирование деятельности так называемых «наливаек».

- Наши законы это были не клочками, вырванными из контекста - это была строго выверенная система. Мы работали без выходных и отпусков каждый день. Мы сделали законы, которые работают для людей и на людей. Нам нечего стыдится, - отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. К слову, он покидает петербургский парламент после десяти лет работы.

Напоследок шестой созыв принял несколько поправок в законы. Одна из основных касается регионального материнского капитала. Напомним, почти 166 тысяч рублей можно получить за рождение или усыновление третьего ребенка. Депутаты расширили список, на что родители смогут потратить эти деньги. Ранее они могли приобретать земельный участок или садовый дом, вкладывать в строительство такой недвижимости, образование или реабилитацию детей, покупать автомобиль и гасить проценты по ипотеке, то теперь им разрешили и ремонтировать дачные дома. Закон вступит в силу через десять дней, после того как его подпишет губернатор Александр Беглов.

Сами родители рады таким изменениям. По словам многодетной мамы Екатерины Шабановой, потребности у них гораздо шире, чем было изначально представлено в законе.

- Ремонт - это одна из самых необходимых вещей в жизни родителей, даже если это касается дачного дома. Потому что дети могут и обои испортить, и что-нибудь сломать. А условия им нужны всегда. Я всегда только обеими руками за, когда принимают изменения в закон о материнском капитале, - рассказала «КП» Шабанова.

А ЧТО ЕЩЕ?

Новые правила получения льгот

ЗакСобрание предложило изменить порядок выбора способа получения социальных льгот. Это может касаться лекарств или, например, проезда в транспорте. Сейчас пенсионеры раз в год могут решить, выберут они льготы или возьмут деньгами определенную сумму. По новым правилам, в случае принятия законопроекта объявить о новом решении можно будет в любое время, а получать льготу согласно новому выбору — с первого числа следующего за датой подачи заявления месяца. Депутаты поддержали эту идею, но закон будет рассматривать уже следующий созыв.

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