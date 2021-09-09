Дубровская ТЭЦ сможет похвастаться новой котельной

Дубровская ГЭС строилась по необычному архитектурному решению - в форме крыльев бабочки. Фото: Правительство Ленобласти.

Теплофикационная часть Дубровской ТЭЦ функционировала на территории города почти целое столетие - с 1933 года. Сегодня на смену ей пришла новенькая, усовершенствованная современными технологиями котельная. Именно от нее будет зависеть качество теплоснабжения горожан, а это порядка 26 000 человек.

Дубровская ТЭЦ является единственным источником централизованного теплоснабжения на территории Кировска. Тепло в домах зависит только от нее.

- Новая котельная будет надежно работать во время отопительного сезона, чтобы дома у людей и в социальных объектах было тепло. Инвестиции будут возвращаться через тариф, а разницу в ценах на топливо будет возмещать бюджет Ленинградской области, чтобы не было скачка в стоимости для жителей, - рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Строительство отопительной котельной велось несколько лет. И за эти годы энергооборудование значительно улучшилось. Мощность нынешней электрокотельной значительно выше - 180 Гкал/час. Обновленное хранилище резервного топлива на 700 кубометров разместили под землей, там же находится и здание насосной, бака-демпфера водопроводной воды емкостью 500 кубометров.

Прежнее помещение Дубровской ТЭЦ пустовать также не будет, там будут открывать музей промышленности.

- Я думал, что же будет с прекрасным зданием образцом технодизайна 1930-х годов? И я рад, что позиция руководства предприятия — сделать здесь хороший музей истории промышленного развития Ленинградской области, - поделился губернатор Ленобласти.