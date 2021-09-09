В Петербурге открылся пункт бесплатной вакцинации от COVID-19 для таксистов и курьеров

Пандемия сделала профессии водителя такси и курьера одними из самых востребованных.

- Когда началась пандемия, было не по себе. Количество зараженных растет, а ты каждый день перевозишь сотни пассажиров. Маски, антисептики - это все есть, но все равно думаешь: «А вдруг заражусь?», - вспоминает петербуржец, водитель Яндекс-такси Виктор Гаврилов.

Сегодня работать стало гораздо спокойнее - паника улеглась, появилась возможность сделать прививку. Вакцинируют петербуржцев не только в поликлиниках, но и в специальных пунктах вакцинации. С 1 сентября в Северной столице заработал пункт бесплатной вакцинации от COVID-19 для водителей и курьеров, которые выполняют заказы пользователей сервисов Яндекс Go, Еды, Лавки, Маркета и Доставки. Все заботы по финансированию и организации взял на себя Яндекс - закупил вакцину, привлек квалифицированных медицинских работников.

- Я получил уведомление о вакцинации и решил сделать прививку - это гораздо удобнее, чем записываться на прием в поликлинику и ждать своей очереди. Но я долго шел к этому решению: смотрел на окружение, наблюдал за знакомыми, которые привились в числе первых, все ли у них в порядке и, наконец, «созрел». Зато сейчас спокоен, - улыбается Виктор Гаврилов.

С первых дней работы недостатка в желающих привиться новый пункт бесплатной вакцинации не испытывал. Врачи признаются: работать приходится практически без перерыва. Обращаются водители, курьеры и в том числе - жители зарубежных государств, которых также прививают бесплатно. Перед прививкой доктор опрашивает пациента, измеряет давление, температуру и по итогам обследования делает инъекцию.

- Мы используем вакцины Спутник V и Спутник лайт. Какой именно препарат вводится, зависит от того, болел ли человек ранее, есть ли у него антитела. Если вакцина двухкомпонентная, мы предупреждаем о необходимости сделать повторную прививку, - рассказывает врач-терапевт Владимир Калмыков.

Самый частый вопрос перед прививкой - а как я буду себя чувствовать? Реакция на вакцину у всех разная, но в Яндексе опасения партнеров понимают и каждому, у кого после прививки появилось недомогание, предлагают финансовую компенсацию за вынужденный пропуск заказов. А в будущем водителям и курьерам, которые прошли вакцинацию от COVID-19, предложат преимущества в работе с заказами клиентов.

- При прочих равных вакцинированные водители такси и курьеры смогут раньше других получать и принимать новые заказы, а значит больше зарабатывать за смену, - объяснил управляющий петербургским филиалом «Яндекса» Федор Данилов. - Чтобы рассчитывать на такие преимущества, водителям и курьерам нужно получить QR-код или сертификат о прививке и загрузить эти данные в приложение для работы с заказами Яндекс.Про. Если человек получает 2 дозы вакцины, он должен сделать это два раза, после получения первого и второго компонента.

Впрочем, люди и сами понимают, что прививаться надо. Дело даже не в бонусах, а в заботе о собственном здоровье.

- Я думала привиться еще летом, но заболела. Не знаю, был это коронавирус или нет, но рисковать снова не хочу. Понятно, что стопроцентной гарантии вакцинация не дает, но даже если заражусь, надеюсь, что переболею в легкой форме, а значит смогу быстро восстановиться,и выполнять заказы, - рассказывает сборщик заказов Яндекс.Еды Туя Никифорова.

НА ЗАМЕТКУ

Пункт бесплатной вакцинации от COVID-19 для водителей и курьеров, которые выполняют заказы пользователей сервисов Яндекс Go, Еды, Лавки, Маркета и Доставки, работает по адресу: Набережная Обводного канала, 28. Время работы: с 13.00 до 17.00. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Перед инъекцией желающих ее сделать попросят показать действующий аккаунт в Яндекс.Про. Кроме того, в приложении для водителей и курьеров есть удобная навигация до ближайших пунктов вакцинации в городе.