Глава МЧС Евгений Зиничев будет захоронен рядом с бабушкой на кладбище в Петербурге

Зиничеву было 55 лет. ФОТО: vk.com/kremlin_ru_adm

В Санкт-Петербурге готовятся к похоронам погибшего в Норильске главы МЧС Евгения Зиничева. Трагедия произошла во время учений в Заполярье, когда Зиничев пытался спасти режиссера Александра Мельника, сорвавшегося с обрыва. К сожалению, оба погибли. Свои соболезнования в связи со смертью выразили президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Прощание с министром, как сообщают в МЧС РФ, пройдут 10 сентября. Похороны Зиничева будут организованы в этот же день в Санкт-Петербурге. Официально о месте захоронения не сообщается. Однако, как выяснила "КП-Петербург", министр будет погребен на Северном кладбищ рядом со своими родными.

Все приготовления на кладбище уже закончены Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Министр будет захоронен рядом с бабушкой, - сообщил источник "КП-Петербург". - Возле родителей места нет. Никаких особенностей в проведении церемонии не планируется. Место захоронения уже подготовлено. О закрытии кладбища пока не сообщалось. На памяти сотрудников кладбища такое было только в 90-е годы. Здесь также захоронены родные секретаря Совета безопасности РФ Патрушева и других известных людей. Никаких закрытий в связи с этим не было.

Сейчас все приготовления к похоронам на кладбище закончены. Официально в пресс-службе МЧС РФ "КП-Петербург" сообщили, что у них нет информации о том, будет ли церемония погребения закрытой.

- Церемония прощания в Москве будет открытой для журналистов, по Петербургу у нас нет информации, - заявили "КП" в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший ректор петербургского ИБП, где учился глава МЧС России Евгений Зиничев: «Такие люди двигают страну вперед»

Виктор Василенок рассказал о студенческих годах Евгения Николаевича, который погиб, спасая оператора (подробности)