Упадут ли цены на жилье в Петербурге вслед за Москвой. Прогноз эксперта

Специалисты заметили, что спрос на новостройки в Санкт-Петербурге постепенно падает – и будет падать дальше. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургскому рынку недвижимости предрекли застой. А тех, кто думал, что после коррекции программы льготной ипотеки цены на квартиры упадут, ждет разочарование. Упадут ли цены на жилье в Петербурге вслед за Москвой - об этом «Комсомолке» рассказал президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

ПЕРИОД ЗАСТОЯ

В Москве после того, как власти откорректировали программу льготной ипотеки, упали цены на жилье в новостройках. Ну, вернее, не сказать, чтобы совсем уж упали, но явно снизились – об этом говорят исследования столичных аналитиков рынка недвижимости. В старом городе, например, квадратный метр подешевел на 8 000 рублей – вроде по меркам Москвы и немного, а все равно, как говорится, душу греет.

Если у вас есть потребность в новом жилье, не откладывайте решение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вообще, льготной ипотеки у нас сейчас считай что нет – с июля, напомним, ее можно взять под 7 % годовых и на максимальную сумму в три миллиона рублей. Поэтому эксперты считают, что рано или поздно – причем скорее рано – она просто перестанет пользоваться у народа популярностью и сама по себе тихонько отомрет. Вот только цены от этого сильно не изменятся.

- На самом деле для того, чтобы они снизились, нет никаких предпосылок, - констатирует Ирина Радченко. – За последнее время очень сильно подорожали строительные материалы – дерево, металл и так далее. Кроме того, за время пандемии резко упало количество рабочей силы – буквально миллионы мигрантов, работавших на стройках, уехали и не вернулись. Соответственно, себестоимость строительства выросла.

«ПОТОМ МОЖЕТ БЫТЬ ХУЖЕ»

С другой стороны – нет и предпосылок для того, чтобы цены росли дальше. Во-первых, отмечает Ирина Радченко, спрос на новостройки постепенно падает – и будет падать дальше. Во-вторых, прокатившаяся по России пандемия COVID-19 оставила экономику в, мягко говоря, подавленном состоянии – покупательная способность людей упала, брать с них стало нечего. А раз нет спроса – не с чем и повышать цены.

Для снижения цен на недвижимость в Петербурге нет никаких предпосылок. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Одним словом, в ближайшее время нас ждет застой – причем эта ситуация характерна не только для Петербурга, но и для всей страны в целом, - объясняет Ирина Радченко. – Как долго он продлится – сказать пока, увы, очень трудно. Для этого нужно какое-то глобальное событие: рост платежеспособности населения или, наоборот, обвал рубля.

Вместе с тем, отмечает Ирина Радченко, вопросом «надо ли брать квартиру сейчас или лучше подождать», задаваться не стоит.

- Исходить нужно всегда из своих потребностей и возможностей, - объясняет эксперт. – Если у вас есть потребность в новом жилье – то нужно не ждать и уже сейчас садиться перебирать варианты. Жизнь одна. А потом может быть еще хуже.