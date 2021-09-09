«Комсомолка» выпустила репринт военного номера с блокадной поэмой Ольги Берггольц

Режиссёр лично представил свой фильм в Северной столице в день годовщины начала блокады Ленинграда. Фото: Александр ГОЛИКОВ

Февраль 1942 года. Молодая, красивая девушка в тулупе гуляет меж артиллерийских орудий, что тянут свои длинные черные носы в небо — радуется морозу. Её возлюбленный, немецкий офицер, «угощает её выстрелом по Ленинграду»: невеста весело дергает за веревку и пушка с грохотом изрыгает из себя смерть.

А там, впереди — заледеневшие здания с тёмными бойницами окон. Жуткий, мрачный, хрипящий сиренами город. Но живой. Именно так начинается фильм режиссёра Андрея Зайцева «Блокадный дневник». Специальный показ картины состоялся в городе на Неве в особый для любого петербуржца день — 8 сентября. Выход знакового фильма поддержала и «Комсомольская правда».Наше издание свято чтит память о блокаде и испытаниях, выпавших на долю ленинградцев.

История этого фильма соткана из судеб многих людей, но базируется на мемуарах поэтессы Ольги Берггольц. Она несмотря ни на что писала стихи в борющемся за жизнь городе. Её поэма впервые была опубликована 5 июля 1942 года в «Комсомольской правде». Без цензуры, без купюр — неслыханная смелость для военного времени. На показе в Петербурге 8 сентября каждый мог получить репринт этого исторического выпуска.

ЛИКИ СМЕРТИ

В фильме много контрастов. Сквозь черно-белую, похожую на кадры кинохроники, картинку с ужасами войны лишь изредка пробиваются яркие, тёплые эпизоды — воспоминания главной героини, Ольги, о детстве. Монотонный, безучастный голос читает дневники Берггольц, отрывки из «Блокадной книги» Гранина, воспоминания ленинградцев — рассказывает о кошмарах, от которых хочется кричать. Точно также, с леденящим спокойствием режиссёр показывает историю Оли — женщины, которая сквозь осаждённый город идёт к своему отцу.

Каждый зритель получил репринт выпуска «Комсомольской правды», где впервые вышла блокадная поэма Ольги Берггольц. Фото: Александр ГОЛИКОВ

Вот холмик, к которому тянется очередь. Это водопроводная колонка, обросшая льдом — из неё люди берут пресную воду. Некоторые не возвращаются домой: падают прямо здесь — их трупы вмерзают в лёд. Вот другая очередь — за хлебом. А через миг её уже нет — упал немецкий снаряд. По чёрному снегу бегает женщина. Обезумев, она кричит — у неё оторвало руку. Не от боли — в руке она сжимала карточки на хлеб, которые теперь пропали. А Оля идёт дальше.

ПРАВДА - ОДНА ДЛЯ ВСЕХ

В фильме нет спецэффектов, компьютерной графики или всемирно-известных актёров. Тем не менее, он вызывает гораздо больше эмоций, чем любой блокбастер с многомиллионным бюджетом. Потому что путь Оли — это не история конкретного человека. Это путь Ленинграда — путь длиною в 900 дней и ночей. Автор медленно погружает зрителя в холодный омут блокады.

Режиссёр Андрей Зайцев лично представлял картину в Петербурге — 8 сентября ему можно было задать вопрос после показа.

— Я её [Блокадную книгу] прочитал 10 лет назад и это было сильнейшее потрясение и я понял: одно дело, когда ты знаешь какие-то общие вещи про блокаду и даже может быть подробности — и даже у тебя сердце сжимается. Но ты всё равно до конца не понимаешь, что происходило, — рассказывает Андрей Зайцев. - А в «Блокадной книге» авторы отстранились — они дали возможность высказаться блокадникам. Там очень много прямой речи, в отличие от других книг, где, как правило, историк пересказывает и пропускает через себя историю. /…/ Это было тяжелейшее чтение: пять страниц в день я читал — дальше было невозможно. И после этого я понял, что про это нужно рассказывать. Не знаю, почему — должен, и всё.

Спрашивали режиссёра и про закадровый голос — многим этот ход показался довольно спорным. Но, по словам режиссера, ему было важно, чтобы фильм был понят — и через 20, и через 30 лет. Чтобы и будущие поколения могли представить, что разворачивалось в Ленинграде. Зачем люди варили кожаные ремни. Как сохраняли рассудок. Хоть этого и нет в фильме, осознать, зачем читали стихи, устраивали концерты и футбольные матчи под обстрелами вражеской артиллерии. Благодаря этому получился любопытный симбиоз игрового и документального кино. Ну а удачным ли вышел эксперимент, пусть решают зрители.