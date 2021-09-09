Новая локация для селфи в Петербурге: Впервые за 217 лет открылась Думская башня

С высоты почти 50 метров видно все достопримечательности города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Красную башню Городской Думы на Невском проспекте знают как местные, так и туристы. А теперь появилась возможность зайти в святая-святых. 9 сентября она впервые открылась для посетителей за 217 лет своего существования. Корреспонденты «КП» преодолели 233 ступени, чтобы одними из первых оценить новый панорамный вид города.

Смотровая площадка находится на самом верху башни. Фото: Артем КИЛЬКИН

«НЕ БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ!»

- Можно на самый верх подняться? Сколько стоит? Как нет билетов? - допрашивают кассира две туристки.

Вход в башню с Невского проспекта как раз возле подземного перехода. Попасть можно строго по билетам и только в определенное время. Туристов пускают раз в час по десять человек – внутри узкие лестницы, которые не справятся с большим наплывом людей.

- У нас нет как таковой экскурсии, так и не набегаешься вверх-вниз. Но мы на входе рассказываем людям, что им интересно узнать про башню. Главная особенность – это смотровая площадка. Люди идут увидеть город, - рассказала пресс-секретарь Центра музыкальной культуры «Чайковский» объяснили Надежда Судакас.

Наверх ведут 233 ступеней. Фото: Артем КИЛЬКИН

Высота самой башни 47,5 метров. Путь по винтовой лестнице занимает не больше пяти минут в неспешном темпе, но от крутых поворотов начинает немного кружиться голова. Пожилых людей и сердечников просят либо воздержаться от посещений, либо быть осторожнее.

На стенах разместили старые изображения Петербурга. Они рассказывают об известных городских зданиях, сыгравших разную роль в судьбе композитора Петра Чайковского. Почему Чайковского? Потому что сейчас башня передана центру музыкальной культуры «Чайковский». За два месяца ее привели в порядок и оборудовали смотровую площадку так, чтобы она была безопасной.

Наверх ведут 233 ступеней. Фото: Артем КИЛЬКИН

ГОРОД С ВЫСОТЫ

Подбираясь к самому верху слышится металлический стук – это звук шестеренок огромных часов с башни. Каждый знает, как они выглядят снаружи, но теперь их можно увидеть и изнутри. Не удивительно, что в первый день работы на башне аншлаг.

- Мы сейчас продаем билеты только онлайн. Как только мы объявили об открытии, все билеты раскупили. В день всего 11 сеансов на 110 посетителей, больше у нас не получится, - добавила Надежда Судакас.

Но это все неважно. Ведь на смотровой площадке перед тобой открывается невероятная панорама города на Неве: здесь вам и весь Невский проспект, Исаакиевский и Казанский соборы, Адмиралтейство, Дом Зингера, Спас на Крови… Видно даже шпиль Петропавловской крепости и Лахта Центр!

Видно даже шпиль Петропавловской крепости и Лахта Центр! Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожалуй, теперь это будет одним из самых инстаграмных мест Петербурга. Тяжело удержаться и не сделать селфи. Чем собственно и занимаются пришедшие сюда девушки.

- Не хватает только шампанского или чашечки кофе, - хихикают они.

НА ЗАМЕТКУ

Башня работает для посетителей с 10:00 до 20:00 каждый день, кроме среды. Билеты можно приобретать на сайте Центра музыкальной культуры «Чайковский». Стоимость – 350 рублей, льгот нет.