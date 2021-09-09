«Будем стричься?»: 16-летняя девочка из Ленобласти подожгла лицо бездомному на камеру

СК проводит проверку по факту поджога бездомного в Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ

- Будем стричься? – этими словами начинается резонансное видео 16-летней девочки из Ленобласти, опубликованное в ее Instagram-аккаунте.

Жестокий подросток подожгла бороду бездомному человеку на вокзале в Кировском районе 47-го региона. Все это она снимала на камеру смартфона, а потом опубликовала в Сети ради хайпа. Судя по записи, рядом ее подстрекают друзья. Бедолага сидел на скамье и никому не мешал, как вдруг его сделали героем циничного шоу. Поначалу пожилой мужчина терпел ожоги, но потом попытался успокоить молодежь.

- Все, вы мне не друзья! – обратился бездомный к подросткам, но те только продолжали смеяться и поджигать дедушку. Напоследок ему пообещали «подстричь» его еще раз, в будущем.

К счастью, на бессердечных цирюльников обратили внимание пользователи Instagram. Видео переслали журналистам, а потом публикацией заинтересовались уже и в Следственном комитете. Следователи Кировска сейчас работают под личным контролем главы СК Александра Бастрыкина.

- В настоящее время следователи изучают все обстоятельства произошедшего, сотрудники СК опрашивают очевидцев. После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий этому случаю дадут правовую оценку, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Вместе с этим следователи проверят, следили ли за девочкой органы системы профилактики.