В Кингисеппе построят экологичный химический завод

Стройку нового предприятия посетил губернатор Ленобласти. Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленобласти.

В Кингисеппе началось строительство одного из самых крупных химических заводов Ленинградской области. По предварительным оценкам, предприятие обеспечит 400 новых рабочих мест и принесет в бюджет Ленобласти 125 млрд рублей. Комплекс будет производить аммиак и карбамид. Завод открывали глава «ЕвроХим Северо-Запад-2» Игорь Нечаев и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

- Компания «ЕвроХим» сегодня и двадцать лет назад отличается не только по мощности, но и по культуре производства и применяемым технологиям. Сегодня это современное производство самых строгих экологических стандартов, - заявил Александр Дрозденко. - Мы работаем с компанией как одна слаженная команда, у нас хороший кредит доверия друг к другу. На примере этой работы мы выстраиваем отношения и с другими крупными инвесторами в регионе.

Завод сможет выдавать 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год. Однако особенность его не в этом: комплекс будет иметь замкнутый цикл водооборота. Иными словами, он не будет сливать вредные вещества в реки и озера региона. Более того, завод сможет брать воду любого качества, например, стоки соседних предприятий, а затем фильтровать ее и использовать жидкость в производстве.