В Выборге наградили лучших режиссеров и сценаристов

Победители фестиваля получили призы и подарки.Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленобласти.

Каждый год в конце августа в Выборге гремят фанфары. Молодые и уже состоявшиеся режиссеры презентуют свои фильмы. Фестиваль «Окно в Европу» зародился в 1993 году, и даже коронавирус не смог прервать добрую традицию. А жюри уже объявило победителей.

Специальный приз получила картина «Второе солнце» режиссера Ринаты Ташимовой. Главную награду взял режиссер Дмитрий Фалькович. Его лента «Продление жизни» рассказывает об успешном российском бизнесмене, который переехал в Лондон. Однажды предприниматель осознал, что он смертен. Не в силах с этим смириться, он основал корпорацию «Продление жизни».

Критики также отметили сценарий картины «Капкан» Галины Уразовой и Натальи Кудряшовой. А лучшим документальным фильмом были признаны «Спецы» Анны Драницыной. Режиссер рассказала историю неравнодушного воспитателя, который всеми силами пытается помочь трудным подросткам