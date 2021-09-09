Выборгские байкеры взяли курс на границу

Байкеры проехали вдоль Сайменского канала.Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленобласти.

В Выборге с 3 по 5 сентября прошел мотофестиваль «Балтик Ралли». Событие международного масштаба, однако в этом году гости из других стран приехать в город не смогли. Виной всему коронавирус. Зато 4 сентября город посетил Александр Дрозденко. Он возглавил мотопробег: байкеры доехали до финляндской границы. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня города.

- Это первый мотофестиваль «Балтик Ралли» в Ленинградской области. Сейчас пойдем мотопробегом до границы с Финляндией, в район «Брусничного», - делится впечатлениями Александр Дрозденко. - Почему выбрали этот маршрут - он идеален для любителей мотоспорта. Маршрут с одной стороны идет вдоль Сайменского канала, с другой - гранитные скалы, извилистая дорога, хорошая по качеству. Я думаю, у всех будет прекрасное настроение.

В ходе поездки мотоциклисты предложили организовать «Бессмертный мотополк» - аналог ежегодной акции «Бессмертный полк». Байкеры посетили монумент бойцам - освободителям Выборга, заехали и на Финское кладбище, чтобы возложить цветы к могилам.

- Мы считаем, что должна быть память об этой страшной войне. И через эту память мы должны показывать всем, что мы не хотим, чтобы это повторилось, - проком