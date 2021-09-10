Куда сходить в Ленобласти с 8 по 24 сентября

МХАТ имени Горького привезет в Зеленогорский дворец культуры постановку Валерия Беляковича «Мастер и Маргарита». Фото: с сайте МХАТ

ЭКОФЕСТИВАЛЬ «КЕДР»

Музыкально-познавательный фестиваль «Кедр» приглашает взрослых и детей провести субботний день в парке Монрепо, чтобы смастерить поделки из природных материалов, послушать интересные лекции и современные музыкальные композиции на тему природы, сходить на экскурсию и поучаствовать в веселой игровой программе.

Программа у Лесной сцены:

14.00 - мастер-классы, выступление ансамбля «Вереск» и старт экскурсии «Удивительная природа Монрепо»

15.25 - детская интерактивно-игровая программа с ростовыми куклами

15.40 - инструментальные композиции от группы VerBand и Тимофея Саморокова

16.25 - этнофолк от дуэта «Санкт-Петербург».

В 15.00 и 15.30 у источника «Нарцисс» гостей ожидают мини-лекции и экспресс-викторины от научного сотрудника Натальи Лисицы.

Фестиваль «Кедр» приглашает взрослых и детей провести увлекательный субботний день в парке Монрепо. https://vk.com/monrepovyborg

Когда: 11 сентября.

Где: Выборг, парк Монрепо, Лесная сцена и источник «Нарцисс».

Начало: 14.00.

Цена билетов: вход в парк 100 рублей, вход на фестиваль бесплатный.

ФЕСТИВАЛЬ «ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ - ПЛАЦДАРМ НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК»

Военно-историческая реконструкция эпизода сражений 1941 года пройдет на территории государственного музея «Невский пятачок» под Всеволожском. Это мероприятие посвящено памяти павших героев и призвано показать гостям музея, какой ценой досталась воинам советской армии победа. Перед началом постановки состоится тематический концерт, на котором творческие коллективы исполнят песни и танцевальные номера, напрямую отсылающие к военной эпохе.

Когда: 20 сентября.

Где: поселок Невская Дубровка, Ленинградская улица, 3.

Начало: 11.00

Вход бесплатный.

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…»

8 сентября повсеместно пройдут траурные митинги, посвященные 80-й годовщине начала блокады Ленинграда. Запланирован митинг и в Киришах. А вечером на сцене дворца культуры «Кинеф» Вышневолоцкий областной драматический театр представит лирическую драму Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». Режиссер - Константин Рехтин. Светлые образы пяти погибших девушек-зенитчиц, их мечты и воспоминания о семье, любимых создают разительный контраст с нечеловеческим лицом войны.

Когда: 8 сентября.

Где: Кириши, ДК «Кинеф», Советская улица, 16.

Начало: 19.00.

Цена билетов: 300 рублей.

«МАСТЕР И МАРГАРИТА»

МХТ имени Горького привезет в Зеленогорский городской дворец культуры постановку Валерия Беляковича «Мастер и Маргарита» по мотивам романа Михаила Булгакова. Спектакль вмещает в себя три пласта - бытовой, фантастический и библейский. Декорации принимают самое активное участие в происходящем, их металлические листы шепчут, кричат и ворчат. В роли Маргариты - звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева.

Когда: 17 сентября.

Где: Зеленогорск, ДК имени Ленинского комсомола, улица Бортникова, 1.

Начало: 19.00.

Цена билетов: от 700 рублей.

Выставки

«СВЯТОЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ - ЖИТИЕ ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ»

10 сентября в концертно-выставочном зале Тосненского дворца культуры откроется выставка петербургского художника, члена Союза художников Санкт-Петербурга Владимира Зенина, посвященная 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В экспозиции представлена серия графических плакатов-постеров, рассказывающих о великих битвах Александра Невского за Русскую землю, о служении церкви и русскому народу, а также монументальные живописные полотна, выполненные в оригинальном авторском стиле. Встреча с автором состоится в день открытия выставки в 15.00.

Серия графических плакатов постеров Владимира Зенина расскажет о великих битвах Александра Невского за Русскую землю.

Когда: 10-30 сентября.

Где: Тосно, Тосненский ДК, проспект Ленина, 45.

Режим работы: с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 15.00, кроме понедельника и воскресенья.

Вход бесплатный.

«АРИНИНО ЛУКОМОРЬЕ»

Посетителям музея-усадьбы «Суйда» - имения Абрама Ганнибала - предстоит погрузиться в атмосферу легенд и преданий няни Александра Пушкина. Арина Родионовна все детство рассказывала поэту сказки, которые слышала сама в этих краях. На многие сюжеты он впоследствии опирался, создавая свои поэмы. Здесь можно увидеть художественные и фотоработы парковой территории 80-х годов прошлого века. На них запечатлены следы уходящего в историю «Арининого лукоморья»: последний многовековой дуб, старый пруд в форме натянутого лука, виды усадебного парка - образ того самого сказочного лукоморья.

Когда: до 30 сентября.

Где: Гатчинский район, поселок Суйда, музей-усадьбы «Суйда», Центральная улица, 1.

Режим работы: с 10.00 до 18.00, кроме пятницы.

Вход бесплатный.

ПОХОД «ТУРИСТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Крупное мероприятие для поклонников туризма и активного образа жизни будет посвящен Году чистой воды, именно поэтому в рамках похода туристы посетят уникальные водные объекты Ленинградской области. Участники 18-55 лет смогут побороться за звания «Турист России» и «Турист Ленинградской области», пройдя по маршрутам различной сложности. Каждого участника снабдят полным комплектом туристского снаряжения и питания. Опытные инструкторы будут сопровождать туристов, обучать тонкостям походного быта и проводить специализированные мастер-классы. Заявки принимаются по электронному адресу: touristofrussia@yandex.ru до 6 сентября.

Когда: 11-15 сентября.

Где: Лужский, Сланцевский и Кингисеппский районы.

Начало: 10.00.

Участие бесплатное.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА «КРОСС НАЦИИ»

Региональный этап одного из наиболее массовых спортивных мероприятий России приглашает всех желающих стать участниками. Прием заявок до 15 сентября на официальном сайте мероприятия. Бегунам будут доступны несколько дистанций для забега: 1, 4, 6, 8 и 12 километров, а также академическая дистанция 500 метров и сдача норм ГТО. Наравне с жителями области в забеге примут участие ведущие спортсмены и спортделегации.

Когда: 18 сентября.

Где: Кингисепп, парк «Романовка».

Начало: 10.00.

Участие бесплатное.

А ЧТО ЕЩЕ?

ФОНДОВАЯ ПЛОЩАДКА «ПИОНЕРСКИЙ ПАРК»

Это необычное место в поселке Лебяжье Ломоносовского района стоит обязательно посетить, потому что здесь берег Финского залива очень высокий - почти 20 метров - и песчаный. Кроме того, под открытым небом располагается музей - филиал Центрального музея железнодорожного транспорта. Попасть на экскурсию можно, только записавшись в группе ВКонтакте.

Увидите коллекцию паровозов, тепловозов и электровозов разных лет выпуска, в том числе старейший товарный паровоз серии «Э» дореволюционной постройки. Полсотни с лишним локомотивов, многие из которых до сих пор на ходу. Во время войны именно по этим рельсам курсировали бронепоезда и артиллерийские платформы, оборонявшие Ленинград.

В музее под открытым небом можно увидеть старейшие паровозы, тепловозы, электровозы и локомотивы. Фото: https://vk.com/leningrad1941

Когда: круглый год.

Где: Ломоносовский район, поселок Лебяжье, 16 км от КАД.

Режим работы: по записи.

Цена билетов (приобретаются на месте за наличный расчет): взрослый - 400 рублей, детский - 200 рублей, фотосъемка - 200 рублей.